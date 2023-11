Abril terminó el viernes sus clases de prácticas de enfermería en la consulta de mi hermana. Antes de marcharse le entregó una carta de despedida en la que, además de manifestarle su admiración y su agradecimiento, le recuerda unas palabras que le dijo y le causaron honda huella: "Cuando entra un paciente en mi consulta, el tiempo se detiene fuera", y muestra su deseo de vivir su profesión de esa manera.

Yo también quiero vivir así, Abril. Si mientras estoy hablando con una persona, paseando o en el cine no me distrajera pensando en lo que me contaron ayer, en lo que haré después o en la lista de la compra, ¡cuántas cosas mejorarían! Disfrutaría más de lo que hago, lo recordaría mejor, percibiría con más intensidad y con más precisión lo que veo y lo que escucho, diría lo que quiero decir, sonreiría sólo cuando quiero sonreír y haría que la persona que está conmigo se sintiera el centro del universo. Después, no me arrepentiría de no haber dicho o de no haber callado. El tiempo, ese tiempo, habría sido mío de verdad.

Sin embargo, el pensamiento no cesa, brota, se filtra y me trae otros lugares, otras personas, otros tiempos pasados o futuros y todo se difumina y se confunde: imágenes, palabras y sentimientos. Me parece que gano tiempo pensando y planeando en el mismo momento en que estoy dedicada a otras tareas y, por el contrario, todo lo pierdo, porque pierdo el presente, que es lo único que es mío; el pasado ya no lo tengo y el futuro no lo tengo todavía. Quizá el tiempo sea el único valor real de nuestras vidas y, sin embargo, ¡con cuánta trivialidad lo utilizamos! El tiempo podría adquirir mayor intensidad y un sentido más humano si fuésemos conscientes de que sólo existe cuando y donde estamos. El pasado y el futuro, y también el presente fuera de nosotros, son una falacia. Puesto que, de momento (no sabemos si con la inteligencia artificial lo conseguiremos), no podemos alargar el tiempo, hagámoslo más intenso y pleno.

Sólo hay dos circunstancias en las que el tiempo se detiene fuera de ‘mi consulta’: cuando estoy con mi familia y con mis amigos y cuando escribo. En este instante, por ejemplo, mientras escribo esta columna, el tiempo fuera se ha parado, todo está aquí, en estas palabras, en este pensamiento y en usted que me lee.