Aeropuertos

Coincidirán conmigo en que resulta curiosa la forma de ver lo que nos rodea en función de si a ello nos une o no una historia. Pondré varios ejemplos y quisiera que ustedes –en la clandestinidad que ofrece la lectura en voz callada– me dijesen si comparten mi visión del mundo o, mejor dicho, de algunos lugares del mundo: no es lo mismo ver una casa abandonada que ver la casa de nuestra infancia desierta y sin fantasmas.

No nos asustan igual las calles vacías de las películas de terror como las calles vacías de nuestra ciudad de madrugada. No es lo mismo –lamento la crueldad pero compartirán mi visión– ver a un mendigo del que ignoramos su nombre, también su rostro que encontrarse durmiendo en la acera a un conocido que lo perdió todo.

Que exista un punto de unión, un hilo que nos ate a la realidad siempre condicionará nuestro modo de convivir con ella: si alguno de ustedes se cayó de pequeño del columpio o un tobogán fue el responsable de su primera visita al dentista, probablemente hoy no mire los parques infantiles igual que los demás. Los objetos y los lugares son, en realidad, igual para todos pero me parece fascinante comprobar cómo no para todos significan lo mismo. En mi caso, es oír la palabra ‘aeropuerto’ y necesito dos o tres días laborables de baja médica, pues esos lugares son una mezcla confusa de personas, aviones, maletas y megafonía, lugares detestables que no merecen existir, lugares de paso que odio. Pero, ah, cómo los amaré cuando ella, al fin, regrese.