Cartas al director de HERALDO: El paso de la borrasca en el medio rural

El paso de la borrasca en el medio rural

Entre amnistías y juramentos constitucionales, una borrasca nos ha vuelto a sorprender. De nombre Ciarán: un intenso frente, no político, que ha dejado alertas e incertidumbre en áreas rurales de nuestra Comunidad. El río Ara, en Broto, casi ha rebasado su cauce en apenas unas horas, y otros como el Gállego han estado vigilados muy de cerca.

Ciarán no solo ha traído lluvia y frío, también fuertes rachas de viento, no solo en la capital, sino también en pequeños municipios rurales, suponiendo riesgo para personas y animales. Estas extremas condiciones también son la causa de un elevado número de averías eléctricas en las áreas rurales de la ‘España olvidada’. Estos cortes de suministro suponen un riesgo para las personas ‘electrodependientes’, cualquiera que sea su grado; a ello hay que sumar las bajas temperaturas, a las que sin un sistema de calefacción difícilmente se puede hacer frente, pero el confort térmico depende de la electricidad. Estos municipios cuentan además con una población de edad avanzada. ¿Acaso los ciudadanos de los municipios de menos de 300 habitantes somos ciudadanos de segunda? ¿Valen menos nuestros votos, nuestras voces, nuestros impuestos? ¿Es menos importante nuestro bienestar? De poco sirven las campañas contra la despoblación si seguimos sufriendo con intensidad las consecuencias de cualquier temporal. ¿Quién va a querer habitar estos vastos territorios que en un momento pueden inundarse o quedarse sin luz? Porque más allá del derecho a unos servicios, debería garantizarse una seguridad mínima, donde nadie tenga que preocuparse por la vida de sus animales o por las horas de autonomía de un equipo de oxígeno con cada temporal; porque Ciarán y todos sus compañeros, pasados y futuros, no son selectivos: también son rurales.

Jessica Rodrigo. USED (ZARAGOZA )

La obsesión de viajar

Actualmente los viajes se están convirtiendo en una actividad ansiógena y obsesiva. Después de varias horas detrás de la pantalla del ordenador para conseguir un viaje del Imserso, haces un descanso y bajas a la calle para observar que las agencias de viajes cercanas a tu vivienda también tienen largas filas de personas, a las que escuchas decir que tienen varios destinos en mente para solicitar. Pasadas unas semanas, en los círculos en que te mueves, comentas si te han concedido el destino solicitado y que realmente te interesa o si estás en lista de espera para ver si eres afortunado finalmente. De ahí que mirar a diario cómo se mueven esas listas puede llegar a causar ansiedad. Los viajes son una actividad positiva y lúdica, y el Imserso realiza una labor de bienestar social considerable, su objetivo es proporcionar lugares turísticos que, entre otras misiones, tienen prevenir la dependencia, pero no caigamos en la obsesión de viajar como terapia personal.

María Luisa Alonso Alcalá. ZARAGOZA

El león y los dragones

Aprovechando los días libres de las fiestas del Pilar visité con dos amigos la ciudad de Oporto. Una vez allí, decidimos ir a ver el campo de fútbol del FC Porto, el Estádio do Dragão. No parece excesivamente grande, a pesar de sus aproximadamente 50.000 localidades, y se ve moderno, elegante, práctico… sin innecesarios alardes arquitectónicos. A su vez, el museo del club: trofeos, uniformes, historia, mejores jugadores… un espacio pequeño pero muy cuidado. Al salir, no pude evitar sentir un poco de pena y envidia de que mi equipo, el Real Zaragoza no tenga unas instalaciones similares o más o menos acordes en proporción a la ciudad y a la historia del club hoy en día. Más aún cuando miras a tu alrededor y la Romareda es casi el único campo dentro de los estadios clásicos o históricos de España que no se ha restaurado o modernizado o está en mitad de ese proceso. Da que pensar. No sé si finalmente se llevará a cabo la reforma, pero espero que si se realiza se invierta el dinero con cabeza y sensatez, buscando que sea un proyecto rentable y que sea algo bueno y útil para el equipo, la ciudad y, sobre todo, la gente de Zaragoza.

Daniel Laplana Marín. ZARAGOZA

OTAN, de entrada no

Cuando Felipe González llegó al gobierno de España en 1982, encontró divididos al PSOE y a la sociedad; merced a la eficaz propaganda antinorteamericana, un 46% de los ciudadanos deseaban la salida de España de la OTAN, mientras que el 19% quería permanecer, y el resto, 35%, estaban indecisos. Sin embargo, la entrada de España en la Comunidad Europea, así como la necesidad de estar al lado de Occidente, aconsejaban la permanencia, por lo que González, en 1984, cambió de posición. Para convencer al partido decidió vincular a la población e ideó un referendo en cuya pregunta se afirmaba la voluntad del gobierno de permanecer en la OTAN. El resultado, como cabía esperar, fue favorable, la participación fue escasa, 59%, y los síes sumaron el 52%. Fue un modo de resolver la discrepancia interna del partido entre los más apegados a ‘La internacional’, por un lado, y los pragmáticos por el otro, venciendo estos últimos. La implicación fue tal que el socialista Solana llegó a ser su secretario general, olvidando el anterior lema: «OTAN, de entrada no». Hoy, respecto a la amnistía a los golpistas de 2017, la situación es incluso más grave, también dentro del PSOE. Parece más lógico en consecuencia que se consulte a la población mediante un referendo, de ese modo el resultado le permitiría al Sr. Sánchez decir con propiedad, caso de ganar su tesis, que lo que pretende hacer es por el bien de España.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

Respeto y confianza

Las relaciones personales en la actualidad, en medio de la competitividad tan impresionante que hay y del ritmo de vida tan vertiginoso que llevamos, se han convertido en un universo con sus propias dinámicas, códigos y peculiaridades. Sin embargo, existen una serie de pilares fundamentales o claves que, pese al paso del tiempo, permanecen presentes, debiendo ser respetados para que dichas relaciones funcionen correctamente y puedan finalmente llegar a buen puerto. Así, son absolutamente indispensables el respeto y la confianza mutuos, dos valores que implican la aceptación tanto de las cualidades como de los defectos de los demás. La honestidad y las buenas intenciones deben ser recíprocas, el apoyo nunca debe faltar, así como una comunicación abierta donde ambas partes no sólo se hablen con sinceridad sino que se escuchen. Solo con estos mimbres tan importantes, ese hipotético cesto de las relaciones personales resultarán finalmente sanas y duraderas.

Ángel Sánchez López. ZARAGOZA

