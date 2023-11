La guerra actual en Gaza es una tragedia. Veo todo muy oscuro y varias razones me llevan a ello. Ambas opiniones públicas estaban previamente muy sesgadas hacia opciones políticas extremas. Israel contaba con un gobierno prácticamente de extrema derecha.

En Gaza, Hamás representa un islamismo fundamentalista cuyo ideal es un régimen teocrático a la iraní y la expulsión de los judíos de Israel. La guerra va a empeorar las cosas. Los ciudadanos de Israel perciben, con razón, que han sido atacados por terroristas que han asesinado a más de mil personas, de cualquier edad, y secuestrado a más de doscientas, con un tufillo a los viejos pogromos antijudíos de Europa. Paradójicamente, algunos de los kibutzs atacados albergaban personas pacifistas, empeñadas en la solución del conflicto y en la búsqueda de la paz. Los gazatíes, inmisericordemente golpeados por bombardeos que no respetan el derecho internacional, difícilmente van a olvidar tampoco a sus muchos muertos. El mundo necesita paz en Oriente Próximo y la solución de dos estados es la menos mala de todas, pero el pasado también me mueve al pesimismo. Israel fue creado por una resolución de la ONU de 1948. Los países árabes no la respetaron y atacaron a Israel. Tras el ataque de este país en 1967 a sus vecinos, numerosas resoluciones de la ONU han exigido la retirada de los territorios ocupados, desoídas por Israel. ¿Aunque Israel se retire de los territorios ocupados, serán libres sus habitantes, especialmente las mujeres, bajo la férula del fundamentalismo?