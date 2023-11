Cartas al director de HERALDO: Para hacer una política de calidad

Para hacer una política de calidad

En cocina, a veces salen platos que no pueden comerse. No se puede cocinar sin buenos productos. Luego está la presentación, porque los ojos también comen, que decía mi abuela. En política ocurre lo mismo.

No se puede esperar que apoyen a unas personas que han engañado y han hecho una política rastrera, sembrando desconfianza. Tampoco se puede acompañar a quien solo busca sacarse las castañas del fuego sin contar con quienes dan la cara en el territorio, que son quienes de verdad defienden las ideas de un partido político. Quien un día te dejó en la estacada ya sabe el camino y lo volverá a hacer. Siempre está la oportunidad de hacer las cosas de otra manera, de volver a creer en la política como actividad centrada en el bien común, en la transparencia, en las personas que viven, sufren y actúan en un territorio. Personas que defienden unas formas de vivir, unos servicios de los tiempos actuales con pretensiones de ser mejores. Los extremismos políticos sabemos a dónde nos llevan, así como los personalismos. La población en general huye de esos políticos egoístas que solo piensan en cubrir sus necesidades. No solo supone un ser de Aragón, además hay que defender lo que somos, lo que tenemos, pensando no solo en esta generación, que ya nos hemos comido mucho de la que viene. La gran mayoría de las personas creemos en el centro político, un centro creativo, moderado, innovador, ilusionante, cercano y, sobre todo, transparente ante la gente que luego emite el voto. Hay demasiados desencantados, no se puede volver a caer en las mismos errores. Hay que buscar productos de calidad para hacer un buen plato, lo mismo para formar una buena clase política. Y en Aragón hay buenos mimbres para ello, si dejan algunos.

Carmen Pilar Lamuela Polo. MORATA DE JALÓN (ZARAGOZA)

Los horarios de los trenes a Madrid

Una vez más, Zaragoza pasa a ser una ciudad de segunda categoría. Perdemos un transporte vital para muchos de los que dependemos de Madrid para casi todo . Es indispensable tener un tren que llegue a la capital antes de las 9 de la mañana, y aun teniendo actualmente tres compañías ferroviarias, solo Iryo apostó por una frecuencia, a las 7.09, que ofrecía esa conexión tan importante para Aragón. Dicha compañía ya ha anunciado suprimir esa frecuencia por la baja demanda y volvemos a sufrir un varapalo de conectividad. Rogamos que la DGA tome en serio este asunto, tan importante para empresarios y otros ciudadanos aragoneses que no solo van a ver musicales a Madrid. Viajar a la capital forma parte de nuestro trabajo, a no ser que deseen seguir despoblando nuestro territorio.

Silvia Gracia Díaz. ZARAGOZA

Pendientes del móvil

Creo que uno de los grandes males que nos hemos creado los seres humanos en los últimos tiempos es el de la inmediatez; queremos el premio inmediato, todo tiene que ser ‘para ya’, desde tener la información de cualquier acontecimiento hasta cualquier compra ‘on line’, aunque sea algo que no vamos a necesitar, todo queremos que sea inmediato. Y vivimos pendientes de esa inmediatez, y el culpable lo llevamos en el bolsillo en forma de teléfono móvil (para mí uno de los grandes inventos), al que hay que añadir las redes sociales. Todos vivimos pendientes de las notificaciones, incluso si no llegan en un periodo breve de tiempo revisamos el móvil no sea que lo llevemos en silencio. Hemos perdido el placer de tomar un café o de dar un paseo sin llevar el dichoso aparato encima. Nosotros mismos, me incluyo, nos hemos creado una adicción de la que en muchos casos es difícil salir, creando verdaderos problemas. Durante la jornada laboral, lógicamente lo llevo encima, pero siempre que puedo aprovecho para dar un paseo o tomar un café con mi hijo, dejando el teléfono en casa. Y cuando subo al Pirineo, al llegar a Sabiñánigo lo pongo en ‘modo avión’, la paz del Pirineo no me la turbara un móvil.

José Manuel Tovar Barrios. PEDROLA (ZARAGOZA)

Autobuses que no paran

Hace unos días, por la noche, en una parada de autobús en la que se concitan varias líneas, la del Museo Pablo Serrano, el autobús de la 22, estando mi amiga en la parada, se fue sin parar. Es cierto que no hicimos ningún gesto de ir a cogerlo, pero pasó tan deprisa que casi no te da tiempo ni a ver el número. No conozco exactamente lo que dice el reglamento en estos casos en el transporte urbano de Zaragoza Al no bajar nadie o solicitar parada, el autobús no sé si tiene obligación o no de parar si hay gente en la parada. Pero el caso es que allí se quedó mi amiga y tuvo que coger un taxi. Lo mismo ocurre, y yo he sido testigo también, cuando alguna persona llega justo a la parada incluso corriendo y el conductor sigue su marcha o tal vez no se diera cuenta. Pero voy al hecho de que todos no actúan igual, hay conductores más amables y comprensivos y otros no tanto. Pido un poco de empatía en estas ocasiones, sobre todo con la gente mayor o con niños, y entiendo que tienen un horario que cumplir, pero ser cortés o afable no cuesta tanto. Espero que se lo tomen como una crítica constructiva. Gracias.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Un Consejo poco democrático

Cuando hace casi ochenta años terminó la Segunda Guerra Mundial, se fundó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de que la paz reconquistada pudiera mantenerse, a base de diálogo y respeto, entre todas las naciones. Pero una de las secciones de la ONU, el Consejo de Seguridad, no funciona con igualdad democrática, ya que de sus quince miembros diez son elegidos cada cierto tiempo por el conjunto de los países, mientras que los otros cinco son permanentes, sin votación alguna: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Todos ellos, menos China, vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Estas cinco naciones tienen derecho a voto, igual que el resto, pero además tienen el ‘derecho’ a veto, o sea, a poder anular el resto de los votos aunque sean mayoritarios. ¿Es esto democracia o una flagrante violación del llamado Derecho Internacional? En democracia, todos los votos deben valer igual, sean quienes sean los que los emitan. Pero, como siempre ocurre, el pez grande se come al chico, y así nos va. Si ciertos países poderosos no dan ejemplo de decencia democrática, ¿qué pueden esperar de los pueblos que gobiernan? Todos podemos contribuir a hacer que este mundo sea un hogar mejor para el ser humano. No hay buenos y malos, sino conscientes e inconscientes. No hay tiempo que perder. ¡Vamos!

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

