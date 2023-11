Vivimos en un ‘ring’. Lo sabemos. Y por eso hay noticias que apabullan, indecentes. Pero también las hay alegres y de ‘show’, que hacen soportable la vida. Las noticias que muestran la cifra de goles en un partido de la Champions League son el lado opuesto a la cifra de muertos en Israel y Palestina.

Otra noticia diferente es el cierre del Museo de Zaragoza. Llegan los andamios y eso es lo que motiva la decisión. Pero un día antes de su cierre visito el museo y me encuentro en él, de nuevo, con un cuadro que me noqueó al verlo por vez primera cuando yo tenía diez años. Se trata de ‘Malasaña y su hija’, lienzo enorme pintado por Eugenio Álvarez Dumont, de finales del siglo XIX, que muestra un drama bélico. Es una escena situada en Madrid, en 1808, en la que Juan Manuel Malasaña, junto al cadáver de su hija, le mete un cuchillo corvo, por el costado más próximo al corazón, a un soldado francés que pertenece a un regimiento de dragones. La escena, brutal, sobrecoge. No necesita ninguna explicación. Es la guerra.

Israel, lo estamos viendo, se ha convertido en un fontanero que resuelve sus problemas desmontando todas las cañerías. Las guerras terminan, por supuesto, pero algunas dejan problemas preocupantes. Hoy en Gaza se está creando un deseo infinito de venganza, un odio radical. Debe inquietarnos. Hamás y sus amigos han abierto la matrícula para sus másteres de terrorismo. Hay listas de espera. No tienen pan en Gaza, pero a nosotros no nos falta el marisco. ¡Qué grande es la Champions League!