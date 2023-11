Soy una de los 5 millones de españoles que sufren migraña. Hasta donde me alcanza la memoria ha estado conmigo. Me recuerdo en el parvulario del colegio Timbaler del Bruc, obra ‘lecorbusiana’ de Oriol Bohigas y Josep Martorell (Vilapicina, Barcelona), inclinada muchos ratos, sobre la mesa, cabeza y trenzas bajo los brazos y los ojos bien cerraditos, hasta que la presión y los pinchazos se iban.

A partir de la adolescencia, la cosa fue empeorando, para calmarse bastante ya en la madurez. Aunque la migraña siempre está ahí, amenazando tras cada dolor de cabeza, no había tenido una crisis severa desde hacía un par de años. La anterior la causó la segunda dosis de la vacuna contra la covid, y esta última parece haberla traído la repentina irrupción del otoño. Los senderos de la migraña son insospechados. Yo la trato como a un cruel ente invasor, que me expulsa de mí misma, y procuro minimizar daños. Sé, por una especie de sutil clic interno cuándo está a punto de desocupar mi cuerpo y liberarme: ya te empieza a cambiar la cara, me dicen en casa. Me preparo para regresar de nuevo al mundo, desde la tierra baldía de la consciencia migrañosa, tan contrapuesta a los muy alucinantes sueños que le regala a mi cerebro durante las muchas horas en que duermo bajo su dominio, el de la medicación y el hielo que amortiguan el dolor taladrante.

Sepan que la migraña es la tercera enfermedad más frecuente en el mundo y la segunda causa de discapacidad, según la Sociedad Española de Neurología.