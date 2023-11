Cartas al director de HERALDO: Ordesa: ¿le molesta a usted el perro?

Ordesa: ¿le molesta a usted el perro?

El 28 de octubre visité el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Tras un largo paréntesis sin visitarlo, comprobé que poco o nada había cambiado. Anhelaba encontrar cambios respecto de las personas que van con sus mascotas, pero desgraciadamente me equivoqué. Algunos, apenas se han alejado 15 minutos de la pradera, los desatan a sabiendas de que contravienen la normativa. Afortunadamente no son todos.

El Parque es el hábitat natural de hasta 50 especies diferentes de mamíferos, más de 300 de aves, además de anfibios, reptiles y la trucha común. Su flora está compuesta por más de 1.500 especies distintas, algunas de ellas endémicas. Algunas aves anidan en el suelo… Y algunos responsables de perros que los dejan sueltos se preguntan por qué han de llevarlos atados. Si les recuerdas que la normativa así lo exige, te preguntan: "¿Le molesta a usted el perro?". El Parque no es el hábitat natural de las mascotas y ya solo por ello están de más. Hay que resaltar que, en Francia, el Parque Nacional de los Pirineos prohíbe su entrada expresamente, al igual que la mayoría de los parques nacionales del resto de Europa. Aquí no, aquí somos diferentes y aun habiendo una norma la infringimos por cariño a nuestra mascota, olvidando al resto de la fauna. Un amante de los animales debería serlo no sólo de su mascota, sino del resto de los seres que habitan un ecosistema. Tenemos la inmensa fortuna de tener en Aragón el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, pero también la obligación de velar por esta Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad, porque es única, porque es de todos y porque queremos que siga siendo lo que siempre fue. Ya perdimos al Bucardo. Y no me pregunten si me molestan los perros. Lo que me molesta es la actitud irresponsable de algunos responsables de los perros.

Ricardo Burriel Meseguer. ZARAGOZA

En el pasillo del hospital

Al final del pasillo de la planta baja del Hospital Royo Villanova se encuentra el hospital de día de Hematología. La falta de espacio y la gran cantidad de pacientes que atiende este servicio están provocando una situación inquietante. Los hematólogos y hematólogas comparten un mismo despacho y muchas veces se ven obligados a pasar consulta en otros departamentos. El lugar merece una reforma o ampliación, al menos una capa de pintura que adecente las paredes, decoradas con imágenes y adhesivos desde hace décadas, y un suelo que revela el desgaste y las huellas de todos los que pasaron y pasamos por allí para recibir tratamiento de enfermedades hematológicas y oncohematológicas. Pero a lo largo de este pasillo se prestan otros servicios como: ergometría, pruebas de esfuerzo, marcapasos, arritmias, espirometría, colonoscopia, gastroscopia, endoscopias, broncoscopias, ‘holter’, electrocardiograma, ecocardiograma… Y no solo eso, sino que algunas camas de pacientes ingresados esperan a que se les atienda para hacerse alguna prueba funcional; de manera que se tiene la sensación de participar en una carrera de obstáculos, en un espacio angosto, hasta llegar a la meta. Es en los pasillos de los hospitales donde aprendemos de qué va la vida, por eso todos merecemos la dignidad de nuestras instalaciones para garantizar el noble oficio que es el de salvar vidas y el arte de curar y cuidar.

Eva Trullén Pascual. ZARAGOZA

Humanizar la sanidad

Van tomando posesión las nuevas direcciones en los hospitales de Aragón tras el cambio político. Si algo está marcando los nuevos cargos es que muchos han estado al pie del cañón hasta hace escasas semanas, no llevan años en la gestión y alejados de la práctica clínica. Apenas hace un mes estaban haciendo sus noches, sus guardias, sus fines de semana de hospital. Está de actualidad la humanización de la asistencia sanitaria para pacientes y familiares, afortunadamente. Pero, ¿podríamos abrir el melón de la humanización de los turnos laborales? Hay un porcentaje alto del personal, especialmente en los grandes hospitales, sometido a turnos esclavizantes con escasos días libres, muchas veces entre semana, eternas ruedas de fines de semana encadenados sin librar y enormes dificultades para conciliar con una vida convencional. Existen ejemplos en otros centros de la Comunidad o algunos de fuera de turnos antiestrés que facilitan la conciliación con el mismo número final de horas trabajadas. ¿No es el momento de implementarlos para facilitar la vida de los trabajadores? Un trabajador contento es más productivo, mejor dispuesto... Un trabajador quemado y harto es un lastre y tiende a buscar una salida para mejorar su calidad de vida. Ustedes que lo han sufrido, den el paso.

Jacobo Casalduero Viu. ZARAGOZA

Otra ignominia

La víspera del juramento de la Princesa de Asturias llevó a cabo Sánchez otra infamia al enviar al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a reunirse y pactar con el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont. Produce estupor y vergüenza lo que Sánchez está haciendo para conseguir siete votos que le permitan ser investido como presidente, legitimando a quien realizó una declaración de independencia para romper España. Los españoles no se merecen volver a tener como presidente a un traidor a España que la aboca a un régimen dictatorial. Sin embargo, no es solo Sánchez el responsable, lo son, también, todos y cada uno de los diputados del ‘Partido Separatista de España’ (PSDE), antes PSOE, partido constitucional, que le van a dar su voto favorable en la investidura, colaborando y siendo partícipes de tales ignominias. La historia les juzgará, siendo posible que en el futuro alguno se arrepienta de la involución democrática a la que están llevando a España, deslegitimando el Estado de derecho. Su posible arrepentimiento de nada servirá porque el daño ya estará hecho.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

Los bancos y el impuesto

Me hace gracia y a la vez me avergüenza que los grandes bancos se quejen continuamente del impuesto que impuso el Gobierno, el cual no evita que sigan ganando millones y más millones, acumulando dinero para unos pocos cuando lo que tienen que hacer es ayudar a que la riqueza se reparta un poquito, ¿no? Curiosamente, contra más se quejan más dinero van acumulando en sus arcas (19.761 millones de euros en los primeros nueve meses de 2023). ¿No les da vergüenza quejarse del impuesto teniendo esas ganancias y viendo que a muchas familias no les da para llegar a fin de mes? A mí desde luego me da vergüenza ajena y espero que recapaciten y ayuden con sus impuestos, hipotecas, etcétera a los más desfavorecidos de este país.

Enrique Armingol Lalaguna. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es