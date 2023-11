Los Javis y 'La mesías'

Nunca he podido evitar asociar a los Javis, la pareja artística española que vive ahora mismo en la cresta de la ola, con el primer Pedro Almodóvar.

Me refiero al de los primeros ochenta que unía en torno a sí talento, provocación y mucho ruido mediático, además del fervor del espectador más joven frente al recelo del más veterano. De la misma manera, estoy viendo, capítulo a capítulo, la nueva y exitosa serie de los Javis, ‘La mesías’ y, aunque se trate de producciones que nada tienen que ver ni en contenido, ni en estilo ni en propósitos, no dejo de encontrar similitudes en la misma con ‘Todo a la vez en todas partes’. Fue, como es sabido, la película que, contra todo pronóstico, ganó el año pasado todos los Óscar habidos y por haber. En aquella, yo estuve permanentemente pensando que estaba ante una historia definida, pero, de repente, todo cambiaba y el argumento escogía otro camino. Me agotó y no tardó en dejarme de interesar. Sin embargo, en general, tuvo una respuesta asombrosa, triunfando entre el público más joven. El mismo, posiblemente, que sigue con fidelidad a los Javis, entiende sus claves, los disfruta y los ha aupado hasta el éxito que hoy disfrutan.

En febrero, los Javis presentarán la gala de los Goya junto a Ana Belén. Una mezcla explosiva que ya me tiene en alerta. Esa noche puede ocurrir de todo.