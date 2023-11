Inteligencia, por favor

Juego al ajedrez en el móvil, contra la inteligencia artificial. No me mido con ella, me mido conmigo, con mis partidas anteriores. Es entretenido, estimulante; sin embargo, no compartir la experiencia con otro ser humano hace de cada partida un mero ejercicio, un pasatiempo.

El ajedrez no es sólo cálculo, no es sólo precisión y lógica; es ingenio, intuición, arte. La inteligencia artificial no posee ninguno de los tres. A veces me parece vislumbrar en ella algo que me recuerda a lo humano: la sorpresa; sospecho que la desconcierto con algún movimiento porque tarda en reaccionar. Una cosa que no consigo es distraerla. Hay estrategias que no valen con ella.

La inteligencia artificial no desplaza a la humana. Calcula y memoriza mejor, y eso es estupendo porque nos ahorra tiempo y nos hace la vida más fácil; pero carece de muchas capacidades y aptitudes humanas, carece de humanidad, de alma, de subconsciente, de emociones… No puede ser creativa faltándole tantas cosas; sin embargo, posibilita que lo sea yo, porque al hacer otras funciones por mí, tengo más tiempo para imaginar, para crear.

También permite componer imágenes falsas y emitir mensajes cuyo objetivo es engañar. Con el fin de mitigar riesgos como la desinformación, la vulneración de la privacidad o la propiedad intelectual, el G7 acordó esta semana imponer un código de conducta a los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial, el ‘Proceso de IA de Hiroshima’.

Quieren protegernos de la inteligencia artificial cuando estamos muy entrenados en esquivar riesgos de otros seres humanos que cuanto más ignorantes son más peligrosos. Hablan de ausencia de principios y valores, ¿pero dónde están los de algunas personas? Una cosa que echaré de menos en la inteligencia artificial será la delicadeza, aunque seguramente este defecto no me causará tanta tristeza como cuando lo observo en seres humanos. Que nos protejan, si quieren, pero que nos dejen disfrutar de las oportunidades que nos traerá. Yo estoy fascinada con la inteligencia artificial. Artificial o natural, inteligencia, por favor.

Otra cosa es si se aplica a la guerra. Veintiocho países han firmado la declaración de Bletchley para la seguridad de sistemas "inusualmente poderosos y potencialmente dañinos". ¿No sería más seguro prescindir de estos sistemas? ¿No sería mejor destinar la inteligencia a acabar con las guerras?