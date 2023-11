Cartas al director de HERALDO: Así no se trabaja por el bien de España

Así no se trabaja por el bien de España

Peino canas, me siento demócrata, no estoy afiliado a ningún partido. Jamás ha vivido nuestra sociedad una zozobra política y social como la actual. Todo por un autócrata que con su forma de gobernar está llevando a España a la ruina moral, social, política y económica.

Distintos colectivos nos dicen que lo de la amnistía es ilegal y que por muchos encajes que se hagan se altera la Constitución, con lo que produce vértigo pensar en lo que puede acontecer después. Los demócratas nos preguntamos por qué se empeña el Sr. Sánchez en hacernos vivir al borde del precipicio. La política del Sr. Sánchez no la hace por España, la obsesión por el sillón presidencial es evidente. No se trabaja por España favoreciendo la ruptura territorial, cediendo al chantaje de un delincuente y haciendo todo lo posible para nombrarle ‘muy honorable’, teniendo en cuenta de que el prófugo insiste en volver a proclamar una región como nación, lo que conlleva hacer añicos la Constitución. España ya tiene suficientes enemigos que intentan romper nuestra convivencia democrática, la que nos dieron en 1978 nuestros padres y abuelos, que han luchado y seguimos luchando por la igualdad social y territorial, y no por la riqueza de unos territorios gracias a la pobreza de otros. No se trabaja por España cediendo al chantaje continuo por parte de insolidarios, secesionistas o golpìstas, delincuentes y terroristas, por una parte, y por otra, con una deuda pública desbocada, con un paro brutal –encubierto– y con una subida continua de impuestos, amén de la escalada al alza que están cogiendo los productos de alimentación en general, y con condonar o perdonar una deuda pública de 80 mil millones de euros para seguir siendo chantajeados. Todo, por su forma de hacer política, Sr. Sánchez.

Carlos Pradas Escalona. ZARAGOZA

Premiar la dignidad

La dignidad según la OMS se refiere al valor intrínseco del individuo y está vinculada fuertemente al respeto, el reconocimiento, la autoestima y la posibilidad de tomar decisiones. Esto supone que nadie es ni más ni menos que otro ser humano, porque nuestra dignidad es igual. El 10 de diciembre se cumplirán 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 1º dice: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros». Sin embargo, la realidad es muy diferente. En algunos países hay personas que deben huir por su religión, su etnia o su sexo. La igualdad como derecho humano significa que ningún ser es superior a otro y que todos tenemos los mismos derechos. Como seres dignos, somos merecedores del derecho a la vida, a la libertad, a la educación, al trabajo, a poseer una vivienda, a formar una familia, a tener una alimentación saludable, entre otros. La dignidad es tan importante que por nada del mundo debemos perderla. Pero no basta con ser dignos. Es preciso que respetemos la dignidad de los demás, no censurando con ligereza sus actos. Una persona la pierde si se deja utilizar por otras y es instrumentalizada y menospreciada. El hombre debe de ser íntegro y responsable de su dignidad. "El hombre viene y desaparece, pero la dignidad una vez perdida nunca vuelve" (John Malkovich).

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

Cambio de hora y otros despropósitos

Camino por la vida desorientada. Me hago preguntas y no encuentro respuestas. Tendré que cambiar mi GPS porque ya no funciona. Se habrá quedado obsoleto. Cuando llega finales de octubre o de marzo, tenemos que afrontar el cambio de hora. Se nos bombardea para que cuidemos nuestra salud. Hay que hacer ejercicio, evitar las grasas saturadas, controlar la tensión arterial y hacerse de revisiones con cierta periodicidad. Pero a nuestros dirigentes no les preocupa que en marzo y octubre nuestros ritmos biológicos se alteren por el adelanto o el retraso del reloj. Me pregunto qué argumentos darán los implicados en el asunto. Dudo de que haya una justificación razonable. Dicen que la última modificación será el 2026. ¿Por qué hay que esperar tanto? ¿Qué tiene de especial ese año? Si no hay cordura en este tema, que parece de fácil solución, cómo vamos a pretender que israelitas y palestinos se reconcilien. Resulta incomprensible también la ley del bienestar animal. Hay que cuidar a los animales, pero considero un desatino algunos aspectos de la misma. Según la norma, se necesita un cursillo para tener una mascota en casa, sin embargo, no se exige nada para tener hijos. A un perro, mientras su dueño compra en una tienda, no se le puede dejar atado fuera durante diez minutos, pero si un padre le deja el móvil a su hijo para que deje de molestar, no pasa nada. ¿Por qué no se protege a los niños y a los adolescentes? La tecnología les está destrozando el cerebro, pero ningún político toma cartas en el asunto. Y, para rematar, dependemos de un individuo como Puigdemont para formar Gobierno. Para llorar.

M.ª Pilar Ciprés Domínguez. ZARAGOZA

Transgresiones y amnistías

Parece ser que España con perdón no se puede ser una persona normal, es decir, de esas que cumplen sus obligaciones, pagan sus impuestos, no se saltan los semáforos en rojo, juran o prometen la Constitución con un simple sí o cosillas por el estilo. Si eres así nadie te hace caso, te conviertes en un ciudadano vulgar que pasa desapercibido y con semejante perfil nunca serás noticia. Por contra, si alguien organiza lo que en términos vulgares se llama una ‘gorda’, la cosa cambia. Puede suceder que pase a primera plana, le hagan entrevistas, le den palmaditas en la espalda, sume puntos en su partido político o pontifique sobre cualquier tema bajo la admiración de sus convecinos. Situaciones de este tipo las estamos viendo de manera intensa estos días de tanta convulsión. Por ejemplo, suena más el nombre de los que se toman vacaciones pagadas en las Cortes cuando deberían ir a su puesto mientras que los que han cumplido no se nombran. La cima de todos estos líos se alcanza si envuelto en una bandera corta la circulación, invade un aeropuerto, bloquea a quien va a su trabajo, le darán un ‘cum laude’ y figurará en los anales de la historia: allí estuve yo, dirá. Todo esto puede hacerse con total impunidad bajo el convencimiento de que tarde o temprano un gobernante voluble va a ir a salvarle de una manera efusiva entre parabienes, besos y carantoñas sonrientes cuyo cénit se alcanza si usted se fuga en el maletero de un coche. Ciudadano de a pie, no intente la mínima transgresión de la ley, la justicia implacable caerá sobre sus espaldas, nadie le besará: queda advertido, no se ande con bromas, no tiene amnistía.

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

