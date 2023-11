Cartas al director de HERALDO: Las interminables atrocidades de la guerra

Las interminables atrocidades de la guerra

El término ‘atrocidad’ se refiere a actos o palabras particularmente crueles. Estamos asistiendo en Oriente Próximo a una violencia atroz, donde la muerte, la destrucción y el secuestro son el denominador común.

Hace veinte meses, comenzaron las atrocidades en Ucrania. En la década de 2010, las vimos en Siria. También las hemos vivido en los atentados terroristas en distintas partes del mundo. Al igual que en el hogar, donde se produce violencia y asesinato. En los colegios, centros comerciales, sin existir ningún lugar libre de alguna brutalidad. Las series y películas reproducen estas atrocidades, propias de actos irracionales. En el siglo XX se vivieron dos guerras mundiales, que pusieron de manifiesto la capacidad de los seres humanos para destruir vidas y todo aquello que fue construido a lo largo de generaciones. ‘Nunca más’, se decía tras su finalización. Pero la paz nunca ha sido permanente. Hoy, nada ni nadie es capaz de detener la violencia y la crueldad, que de nuevo se reproduce este siglo. Es deseable un mundo en paz, dando cuenta de ello la cantidad de escritos y grabaciones de todo tipo del pasado y del momento actual. Otro tema es su viabilidad, al seguir siendo una utopía, al no saber tener una convivencia pacífica, siendo movidos tanto por intereses personales como políticos, religiosos o de cualquier naturaleza, llevando al ser humano a reproducir la barbarie. La racionalidad y sabiduría de las personas es cuestionada en los distintos escenarios donde las atrocidades son las protagonistas. En tiempo de difuntos, descansen en paz todas las víctimas de actos violentos. No hay final feliz en un planeta lleno de armamento. Matar sigue siendo el verbo que se conjuga, ayer, hoy y, seguramente, mañana.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Orígenes de la jota

Aunque en el origen de la jota aragonesa hay controversias y diversas teorías, recuerdo a dos personas fundamentales. Florencio Lahoz (Alagón, 1815-1868), organista de la iglesia de San Pablo de la capital, maestro del Conservatorio de Madrid, compositor de jotas y preciosas obras musicales. Tuvo influencia decisiva en Pauline y su devoción por la jota aragonesa. La Viardot García (1821-1910), era hija de Manuel García, el tenor favorito de Rossini, y hermana de María Malibrán, inigualable soprano que falleció a los 28 años tras un accidente de caballo. Pauline García Viardot no solo era una cantante excepcional, además componía, tuvo contactos con famosos compositores (Glinka, Chopin) y, a través de Lahoz, en una visita a Madrid, conoció sus jotas, que musicalmente la enamoraron. Las incorporó a su repertorio y las cantó por todo el mundo, en los más afamados teatros, con éxitos apoteósicos. Ahora que se pretende que la jota sea Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, conviene acercarnos a ella y a sus orígenes, que para Demetrio Galán Bergua proceden de un villancico de Ruiz de Samaniego en 1666. Que viva la jota y que viva Aragón.

Miguel Labay Matías. TERUEL

Un niño en las vías

Voy en el AVE que me lleva a Madrid a una reunión. Voy mirando por la ventanilla, observando el paisaje. El tren, que se acerca a Calatayud, reduce su velocidad. Me sobresalto… Veo a un niño de unos doce años en las vías, bandeando sus brazos, nervioso, y se me representa la tragedia. La vida de ese niño está en peligro. La angustia se apodera de mí. Llamo inmediatamente a la Guardia Civil de Calatayud, les explico la escena. Me contestan que no me preocupe, que van a llamar a la Policía Local para que se acerque al lugar. No me puedo quedar así. Busco el teléfono de Adif en Calatayud y me remite a un teléfono de Madrid. Sigo angustiada, cada vez más. Me coge el teléfono una señora, le explico la situación y le sugiero contacte a la mayor brevedad con personal de la estación de Calatayud que pueda acceder al lugar donde he visto al niño. Por toda respuesta me dice que llame a la Guardia Civil. Le repito que la vida del niño está en peligro y que la tardanza puede ser fatal. Me dice que pase un buen día y me cuelga. No doy crédito. Aparece en ese momento un revisor, le cuento rápido la situación y le ruego que contacte con la estación. Me dice que lo intentará… pero sigue con su rutina, sin agobiarse y sin hacer ninguna gestión. Sigo sin entender nada. ¿Nadie se da cuenta de que puede ocurrir una tragedia si no ha ocurrido ya? Llamo a la Policía Local y me dicen que a ellos no les ha llamado nadie. Llamo de nuevo a la Guardia Civil y me dicen que, finalmente, han llamado a la Policía Nacional. Llamo a la Policía Nacional ya muy nerviosa y me dicen, con el orgullo del trabajo bien hecho, que han encontrado al niño en las vías, un niño que, efectivamente, tiene problemas. No me han dado más información ni la necesito. ¡Gracias, de corazón! La Policía Local me llama seguidamente y me confirma que el niño está bien. Me he quedado liberada. Hoy podré dormir con la conciencia tranquila. Pero sigo triste. Triste por la deshumanización del mundo en el que vivimos. ¿De verdad un niño, cualquier persona, se merece que tan poco importe su vida? Renfe debe dar clases a sus empleados para que en situaciones como esta traten de minimizar la probabilidad de un fatal desenlace por su pasividad.

María Trinidad Paño Paúl. ZARAGOZA

Los resultados de las empresas

En cuanto las empresas empiezan a hablar de resultados, ya están los buitres hablando de ordeñar más la vaca. Lógicamente, el que más gana es el que más tiene que pagar, y de hecho imagino que es lo que ocurre, aunque tengan sus triquiñuelas para pagar menos, como hacemos todos, ¿o no? Y el que no, porque no puede o no sabe. Hablan de que la empresa tal o el banco cual ha ganado tropecientos millones, pero ¿qué porcentaje de beneficio han sacado?, ¿cuánto tienen que invertir para conseguir esos resultados?, ¿por qué no dicen que las grandes empresas o bancos normalmente tienen un montón de pequeños accionistas y si no hay resultados se van a otra?, ¿por qué no dicen lo que han pagado de impuestos?, ¿por qué no hablan de los empleos que crean? Porque es más popular echar balones fuera y no hablar de ellos, millones en sueldos improductivos que pagan entre directores, subdirectores, asesores, secretarios, subsecretarios, coches oficiales y viajes para nada, etc., muchos con unos expedientes que han pasado la oposición si es que la ha habido haciendo la o con un canuto. ¿A alguien le suena un Ministerio de Consumo? ¿A alguien le suena dónde está el ministro? ¿A alguien le suena la misión de un Senado? Pero, eso sí, lo mío ni se toca. Mejor que quiten maulas y aumenten el dinero para los que de verdad se lo merecen, médicos, maestros, bomberos, guardias, etc. No caerá esa breva.

Mariano Martínez Beltrán. GALLUR (Zaragoza)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es