La relación con nosotros mismos

Una de las preguntas más importantes que tendríamos que hacernos en la vida es ¿cómo nos relacionamos con nosotros mismos? El tipo de relación es igual a la que tenemos con un amigo. Puede ser un trato respetuoso, cariñoso, de ayuda mutua y de comprensión. O, por el contrario, puede ser una interacción fría, crítica y exigente, o incluso despótica.

Siempre me ha impresionado hasta dónde podemos llegar en nuestra lucha contra nosotros mismos. Al contarme algunas personas las autocríticas que se realizaban, les he preguntado: "¿Alguien le ha insultado alguna vez de esta manera?". "No, nunca –suelen responderme–. Si alguna persona me hubiese dicho lo que me digo a mí mismo, habría dejado de tener relación con ella". "Y ¿por qué no ha dejado de hablar con esa voz que le trata tan mal?". Lógicamente, no espero una respuesta: es imposible acallar esa voz sin más. Lo que espero es una reflexión. Lo idóneo sería que fuésemos nuestro mejor amigo, ya que siempre vamos a estar con nosotros mismos.

Una autocrítica constante puede resultar perturbadora

¿De dónde surge ese diálogo crítico y destructivo? ¿Cuándo lo oímos por primera vez? Son dos preguntas que formulo con frecuencia a quienes se castigan sin parar con la autocrítica. Muchos se asombran ante esta cuestión, ya que nunca se la habían planteado. Y cuando se observan a sí mismos para responderse, suelen recordarse de pequeños, observando la figura de alguno de sus progenitores o profesores espetándoles esas mismas frases, incluso con el mismo tono de enfado o decepción. Ese discurso, escuchado cientos de veces en la infancia, ha sido incorporado en nuestro pensamiento y nos lo reproducimos sistemáticamente de adultos. Apenas recordamos que eran las palabras de nuestros padres o educadores, y que nunca fue nuestro discurso original, sino que lo aprendimos.

Con esta reflexión no buscamos criticar a nuestros padres, quienes, como todos los seres humanos, hicieron lo que pudieron. De hecho, la causa de que muchos tendamos a ser tan exigentes con nuestros hijos se basa en la mejor intención, ya que creemos que la autoexigencia y el perfeccionismo son garantía de éxito en la vida. Pero, a menudo, no es así.

Entenderemos cómo nos tratamos a nosotros mismos por las palabras que nos decimos y por el tono con que lo hacemos. Pero hoy me centraré en cómo nos denominamos a nosotros mismos. Cuando iba al colegio, a principios de los años setenta, los profesores nunca nos llamaban por el nombre, como se hace en la actualidad, sino por el primer apellido. Y, si éste era bastante frecuente, como es mi caso (García), empleaban el segundo (Campayo). Durante la época escolar todo el mundo se refería a mí de esa forma. Incluso recientemente, en la celebración de los cuarenta años de mi promoción, muchos de mis compañeros de clase me seguían llamando Campayo, como me conocieron en la infancia.

Tenemos que reflexionar

sobre cómo nos relacionamos con nosotros mismos y por qué



En mi carné de identidad pone José Javier, pero ninguna persona querida me llamaba de esa manera cuando era pequeño, no me gustaba. Mis padres, familiares y amigos siempre me llamaban Javi, aunque, cuando mis progenitores se enfadaban conmigo, yo lo sabía porque, con tono grave, gritaban: ¡José Javier! Incluso, a veces, empleaban el nombre completo, ¡José Javier García Campayo!, como advertencia antes de regañarme. Es fácil distinguir cuáles son mis amigos de la infancia y cuáles son posteriores, sobre todo de la cuarentena en adelante. Para los primeros soy Javi, mientras que los segundos me llaman Javier, y afirman que se sentirían raros al decirme solo Javi, pues les parece demasiado informal.

La manera de dirigirnos a una persona lo dice todo sobre la relación que mantenemos con ella. Cuando me hablo a mí mismo, me llamo Javi, igual que las personas que más me quieren. Lo hago incluso en las ocasiones en que me enfado conmigo mismo: Intento aprender de mi conducta la lección que corresponda y avanzar, pero siento que es estéril reñirse y me sigo tratando con afecto y amabilidad. La culpa no cambia nada de lo ocurrido, solo añade aún más sufrimiento.

¿Cómo nos llamamos a nosotros mismos? ¿Quiénes y por qué nos llamaban así y cómo empezamos a utilizar ese nombre? Vale la pena tomar consciencia de ello.