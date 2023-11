Cartas al director de HERALDO: La biblioteca modernista del Palacio de Sástago

La biblioteca modernista del Palacio de Sástago

Todo zaragozano habrá pasado por delante del majestuoso edificio renacentista, construido hace más de 450 años por orden de don Artal de Alagón y Luna, III conde de Sástago y virrey de Aragón, sito en el Coso, enfrente de la FNAC. A lo largo de su historia ha sufrido importantes modificaciones, recogiendo diferentes estilos arquitectónicos.

Ha servido de residencia de los reyes cuando éstos visitaban la ciudad; fue cuartel general del Ejército de Aragón, y residencia del general Palafox; e incluso jefatura de policía. Durante la mayor parte de su historia fue propiedad de los condes de Sástago y sus sucesores, quienes lo alquilaron al Casino de Zaragoza (no confundir con el Mercantil), al Banco Español de Crédito, e incluso a unos billares. Habiéndose adquirido finalmente por la Diputación Provincial de Zaragoza, que se encargó de su restauración. Pero pocos sabrán de su escondida biblioteca modernista, diseñada por el arquitecto Ricardo Magdalena en 1889, que se encuentra en la primera planta y puede visitarse con cita. Cuenta con el mobiliario original, una mesa infinita, la escalera de hierro forjado y sus barandillas con decoraciones vegetales, las librerías y lámparas con las que se construyó o su gran chimenea de roble, incluso el antiguo sistema de calefacción incorporado a su interminable mesa roja. Da cobijo a más de 11.000 volúmenes que pueden consultarse en la Biblioteca de la Diputación Provincial de Zaragoza. Debemos recomendar la visita guiada, y nuestras más sinceras felicitaciones al guía del Palacio, Miguel Ángel, que nos transmitió su pasión por la historia a la vez que nos hizo partícipes de múltiples anécdotas relativas al Palacio y la vida de los zaragozanos. Muchas felicidades por tu trabajo y a seguir en la brecha con tan magnífico espíritu. No dejen de visitarla.

Diego-León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

Injusta revalorización porcentual

Parece que la revalorización de las pensiones el año que viene va a estar alrededor del 4%. Como este incremento me parece notable creo oportuno felicitar a los pensionistas. No a todos, porque en el reparto de ese dinero los pensionistas que menos cobran serán derrotados de nuevo por cuatro a uno por los que más cobran: Por cada euro que se aumente a los unos se aumenta cuatro a los otros. Esto parece que ha movido la conciencia de algún economista, porque he oído a uno decir que algo habría que hacer por esos que tienen las pensiones mínimas. Comprendo que como estas personas llevan tantas cosas en la cabeza no se han enterado de que luego de jubilados todos pagan igual, por lo que parece de Perogrullo que todas las pensiones también deberían aumentar igual y no que, agarrándose creo que de forma torticera a hacer que la revalorización sea porcentual y no lineal, se siga consumando semejante atropello. A todo esto, he podido comprobar que jubilados con una pensión media, por lo que no les afecta que la revalorización sea lineal o porcentual, prefieren esta última, aun sabiendo de sobra que así favorecen, y no poco, a los que tienen las pensiones más altas y perjudican a los que las tienen más bajas. Soy consciente de que esto que escribo tendrá el mismo efecto que martillar en hierro frío.

José Luis Viñuales Echeverría. ÉPILA (ZARAGOZA)

Los intereses de la deuda

La deuda española, con el actual Gobierno, ha superado los 1,5 billones de euros en este año, lo que supone que hemos llegado a un máximo histórico. Y en estos cuatro años de legislatura se ha incrementado en casi 400.000 millones de euros. En 2021 y 2022 me publicaron varias cartas en las que alertaba de los graves desequilibrios de las cuentas públicas debido al derroche excesivo. Y decía que era el momento de hacer los ajustes y los cambios estructurales que España necesitaba, pues había que aprovechar el momento en que el pago de los intereses era al 0% y el petróleo estaba en precios de 50 o 60 dólares. Lamentablemente el Gobierno no aprovechó, como otros países, para reducir la deuda y ahora los vientos de la economía han girado y la fuerte subida de la inflación y los altos precios del petróleo nos colocan en una grave situación. Nuestra deuda ya supone el 114% del PIB y este año tendremos que pagar mas de 31.000 millones por los intereses, una factura que supondrá para el año próximo más de 40.000 millones de euros. Si añadimos la condonación de la deuda de Cataluña, estimada en 70.000 millones, que está negociando el Sr. Sánchez con el fugado Sr. Puigdemont, más otras concesiones millonarias para esa comunidad, el panorama económico futuro se presenta más oscuro que el reinado de Witiza.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

Preocupan las agresiones sexuales

Preocupa mucho el aumento de agresiones sexuales de menores de edad en nuestro país, tanto individualmente como en grupo o manada. Preocupa que nuestros menores lleguen a este nivel de actuaciones, contra el sexo femenino en especial. La culpa quizás esté, entre otras cosas, en ese abuso de las redes sociales, de internet y de las nuevas tecnologías, en el fácil acceso a páginas web pornográficas a edades tempranas y sin control. Algo más deberíamos hacer desde la política, la justicia, la familia, desde la escuela y la sociedad en general para que estos datos no aumenten y se puedan reducir, haciendo campañas de educación, de igualdad y de sensibilización para acabar con esta lacra social. Hay aspectos importantes como la falta de control de los padres sobre lo que sus hijos ven, con quién van, cómo se comportan, etc. Y el uso del móvil a diario, el desconocimiento de las web que visitan, la poca conciliación entre padres e hijos, la adopción de posturas machistas y de maltrato a la mujer… Son cuestiones a tener en cuenta y a tratar de manera rápida y eficaz. Un problema que puede no llenar páginas de periódicos pero que debe asustarnos en una sociedad que debería ir por caminos de igualdad, de convivencia y de control.

Juan José Mairal Herreros. SABIÑÁNIGO

Perder memoria

Nuestra memoria va perdiendo capacidad a lo largo de la vida. Los expertos dicen que suele alcanzar su momento álgido alrededor de los 25 años, empeorando a partir de entonces. Ahora bien, añaden que, como olvidar es una de las partes de la función cerebral, cualquier lapsus u olvido no tiene por qué ser motivo de preocupación. Y cabe aplicar viejos trucos para mantenerla ágil. Por ejemplo, para recordar el nombre de alguien que te saluda, recurres a recitar el abecedario en silencio con la esperanza de que al llegar a la letra justa surja el nombre... Y como en todo, mantener hábitos de vida saludables también ayuda.

Jimena Sánchez Calderón. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es