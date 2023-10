Cartas al director de HERALDO: Sánchez, la amnistía y el interés de España

Sánchez, la amnistía y el interés de España

Cuál es el interés de España? Yo pensaba que el interés de España es reducir la inflación, disminuir la deuda pública, crear empleo de calidad, mimar a las empresas para que creen puestos de trabajo, ayudar a los autónomos para que no cierren y puedan contratar a empleados, proteger a los hombres del campo, agricultores y ganaderos, que son los que nos alimentan y mantienen la vida en los pueblos, así como defender sus productos y pagarles en su justa medida lo que producen.

El interés de España es dotar a las comunidades autónomas, teniendo en cuenta su población y dispersión geográfica, de los recursos necesarios para que funcione mejor la sanidad. Abogar por una educación en la que primen los valores a todos los niveles, cuando nuestra sociedad, en tantos estamentos, carece de educación y respeto. Dotar a la ciencia de los medios suficientes para ser pioneros en investigación. Respetar los tres poderes del Estado, sin avasallar ninguno para ejercer un poder autocrático como pasa ahora. Por ahí debe ir el interés de España y, en estos momentos, no va. ¿Dónde está el respeto al Poder Judicial? ¡Qué ignominia para los jueces y fiscales que aplicaron la ley en el caso del proceso soberanista de Cataluña! ¿Qué ofensa para los Cuerpos de Seguridad? No ponga, Sr. Sánchez, el gesto cariacontecido ni recurra a eufemismos para tergiversar el lenguaje y salirse con la suya. Desde Aragón, que por su papel histórico podría tener y exigir más prebendas que las regiones que ahora y siempre tanto piden y a cuyas exigencias Sánchez va a ceder por seguir en el poder sin importarle en qué situación va a dejar a España, me uno a la gran mayoría que estamos en contra de la amnistía. Respete la Constitución que es la garante de la igualdad, de la convivencia y de la legalidad.

Pilar Fraj Gascón. LUCO De JILOCA (TERUEL)

El destino de nuestros mercados

Hace 30 o 40 años no tenían que cobrarnos por las bolsas de plástico, era habitual ir a comprar al mercado con nuestras bolsas y capazas. Hubiera sido inconcebible pedir al pescadero que nos limpiara las anchoas, por el tumulto y las protestas de los que guardaban fila detrás. Hoy estos mercados languidecen, algunos han ido cerrando. Pese a la comodidad de tener carnicería, pescadería, frutería y charcutería en un mismo espacio y la confianza de que te atienda personal especializado, que te conoce y casi te sirve antes de que pidas porque ya sabe lo que quieres, apenas hay gente. Ahora ya no tienes que pedir que te limpien el pescado, es un servicio que te ofrecen. Veo con preocupación que todos somos de la misma quinta, se acaba de jubilar el frutero, otra persiana bajada y en pocos años irán cayendo las demás. Con una amiga nos planteábamos que cuando nos jubilemos también tendremos que seguir comiendo y la única alternativa serán los supermercados, el destino de nuestros mercados parece ser el cierre conforme se jubile el personal que atiende los puestos.

Juana Mary Lecumberri Romea. ZARAGOZA

Explorando lugares abandonados

Todos hemos sido exploradores urbanos, al menos siendo críos, y hemos sentido la emoción de hollar lugares que un día fueron habitados por personas que luego los dejaron abandonados al polvo, olvidando testimonios de su presencia. He descubierto el programa sobre exploraciones en construcciones abandonadas ‘Aragón Urbex’ de la tele pública aragonesa y cada vez me gusta más. Especialmente interesante me ha parecido el capítulo dedicado al patrimonio industrial; en concreto a la fábrica de mantas Daudén, en Calamocha. Será que la actividad e incluso la historia de la fábrica, su gloria y su decadencia son muy parecidas a las de las dos empresas textiles que hubo aquí en mi pueblo, en Tarazona. Este programa mola porque Adrián, el presentador, le echa teatro y sabe transmitir esa sensación de inquietud frente al misterio y la amenaza, también fantasmagórica, que están presentes donde una vez habitaron los vivos. Pero, aparte de eso tan sugestivo, hay expertos que aportan explicaciones técnicas e históricas y testigos que cuentan sus las experiencias que vivieron en esos lugares. Además, este espacio permite tratar temas dispares porque, por ejemplo, el anterior episodio se adentraba en la vacía casa del pintor José Beulas, fallecido en Huesca en 2017, y con esa excusa, muchos descubrimos su figura, su obra y su pensamiento. Me alegra que la tele pública de Aragón siga elaborando amenos e instructivos programas de historia y espero que el nuevo Gobierno gestione la tele igual de bien que lo hizo el anterior, al menos en lo relativo a la divulgación.

Carlos San Miguel Echeverría. TARAZONA

Concierto de la London Synphony Orchestra

Enhorabuena a D. Miguel Ángel Tapia por su emocionado recuerdo de José Manuel Pérez Latorre, arquitecto del auditorio con la mejor sonoridad conocida. Fue un merecido aplauso que, junto con la presencia de nuestra alcaldesa, Dña. Natalia Chueca, dio a ese momento una singularidad bien merecida. Estrenamos nueva y ansiada temporada de conciertos. Solo me permito comentar, sin acritud, un aspecto del concierto. El virtuosismo orquestal junto con la perfecta ejecución de Bartok y la ‘curiosidad’ de Patricia Kopatchinskaja interpretando a Fazil Say fueron empañados por la estridencia de la Séptima de Beethoven y el excesivo protagonismo del timbal. Pese a ello, expreso mi constante admiración por todo el conjunto realizado.

Mariano Ara Báguena. ZARAGOZA

Pastillas para dormir

En enero, el Ministerio de Sanidad dio un dato preocupante: uno de cada diez españoles ha consumido tranquilizantes en el último mes para dormir, las cifras casi se han triplicado en 20 años. Quizás una de las causas sea la necesidad compulsiva de recibir estímulos. Cuando por la noche tardamos un poco en coger el sueño nos aburrimos y empezamos a pensar en cosas, muchas veces malas, lo que nos pone nerviosos llegando a una fase de ansiedad. Hoy en día, no solo los jóvenes, sino también las personas adultas somos incapaces de estar más de un minuto sin hacer nada. Y para eso tenemos el recurso del móvil. Cuando esperamos en la consulta del médico, cuando vamos en el autobús, incluso cuando caminamos por la calle, tardamos muy poco en coger el móvil para ver si tenemos mensajes; y, si no los tenemos, para ver la actualidad o cualquier cosa. Buscamos estímulos continuos que no tenemos cuando nos acostamos y así necesitamos pastillas para dormir. Necesitamos aprender a aburrirnos, a estar solos, en silencio, meditando y para ello una buena cosa son las técnicas de ‘mindfulness’.

Carlos Hué García. ZARAGOZA

