¿Un mundo imposible?

Lo diré desde el principio: esta es una de las estaciones menos animosas del año, no cabe duda. Porque el Pilar va quedando atrás, certificando el final definitivo de las alegrías del verano, aunque ya no sea cierto aquello de que en Zaragoza el curso comienza siempre después de las fiestas.

Además, con esto de los ciclos climáticos que andan revueltos, hemos venido de golpe a un invierno que apremia con el ‘qué me pongo’. Y, por si fuera bastante, se vislumbra el mes de noviembre con sus nostalgias. Lo dicho, hay que darse ánimos, ya falta poco para Navidad.

Prescindiendo de gustos y aprensiones, creo que tenemos motivos serios para desdeñar esta época. La guerra de Ucrania sigue ahí, a pesar de que ya no ocupa las primeras líneas de las portadas de prensa. Nos hemos acostumbrado. Hasta el buen tiempo contribuía a que aquella calamidad se alejase de lo inmediato: probablemente con el bullicio veraniego no inquietaba cuánto iba a costar poner la calefacción o el agua caliente, y las amenazas de cortar algunos suministros caían en saco roto. Todo ello a pesar de los rigores extremos del calor. Sin embargo, tras una veintena de meses plagados de atrocidades, aquella guerra sigue en el mismo sitio, con tiras y aflojas, bombardeos y represalias.

Resulta doloroso tratar de entender, si fuera posible, tanto sufrimiento. Mientras, en la política nacional, el país parece la casa de tócame Roque. Con un Gobierno que, a día de hoy, no se sabe si va o viene. Si se pudieran hacer bromas, cabría preguntar, ¿hay algún piloto a bordo de este avión? Tal vez se esté ocasionando un desencuentro entre la política, si se erige como fin en sí misma, y la vida real de los ciudadanos. De igual modo que el precio de las cosas de comer parece estar en distinto plano que esa economía formal que, según se ha dicho por quien manda, "va como una moto" (modelo y año sin precisar). Ya lo reconoció el poeta antiguo, "nada hay verdad ni mentira: todo es según el color del cristal con que se mira".

Suele mantenerse una decena de conflictos armados en diversas partes el mundo que, a pesar de todo, no inquietan demasiado al resto por ser de baja intensidad, o porque los contendientes no son excesivamente numerosos, o son demasiado pobres. En uno de ellos, el polvorín palestino-israelí, se ha prendido una nueva mecha. Otra guerra con sus buenos y malos, aunque no nos pongamos de acuerdo al señalarlos, y con sus propias víctimas. En esta ocasión sí preocupan las consecuencias bélicas en un contexto urbano que convierte a la población civil en un objetivo especialmente vulnerable. El drama humano constituye de por sí una terrible derrota. La solución, que ofrezca algo de esperanza, no es fácil de adivinar. Mientras tanto crece el temor de que esto conduzca a una confrontación de bloques, con devastadoras consecuencias económicas que se harían sentir inmediatamente en el precio de los combustibles, por ejemplo.

En los días del coronavirus comprobamos qué frágiles eran algunas de las seguridades que habíamos escogido, aunque quizás

hemos querido olvidarlo demasiado pronto



Parece que una ‘ley de Murphy’ afirma "cualquier situación por mala que sea es susceptible de empeorar". Desde los tiempos de la covid estamos abiertos a creer cualquier cosa ("todo lo que es posible alguna vez sucede…", no recuerdo quién lo dijo). Entonces comprobamos qué frágiles eran algunas de las seguridades que habíamos escogido, aunque no sé si hemos querido olvidarlo demasiado pronto.

En suma, a pesar de que sigo pensando que esta es una de las peores estaciones del año, quiero concluir con un consejo entusiasta y de autoridad (la de Z. Bauman, ‘El arte de la vida. La vida como obra de arte’): Las cosas que verdaderamente nos hacen felices no pueden comprarse con dinero, ni pueden sustituirse por bienes de consumo adquiridos a costa de la dedicación que deberíamos invertir en aquellos otros bienes más valiosos.