Cartas al director de HERALDO: Injustas multas de aparcamiento

Injustas multas de aparcamiento

Somos una comunidad de vecinos en la avenida de Navarra de Zaragoza. Ciento noventa y ocho viviendas de nueva creación habitadas desde últimos de marzo de este año. La acera de los pares de la avenida, solares desde la calle Rioja hasta la de Herrero de Miñón, excepto este, construido recientemente.

Bien, desde hace no sé cuánto tiempo, frente al solar ahora edificio hay una parada de taxis que quizá en su momento utilizaron, pero no ahora, cuando tienen en exclusiva para ellos la calle Pérez Llorca y el carril de esa dirección. Pues no se conforman y los municipales asan a multas a cuantos vehículos aparcan allí, sea por motivos de trabajo o porque vienen de visita a nuestros domicilios. Y es a todas luces injusto: 198 viviendas carecen de un lugar donde aparcar momentáneamente si quieren, trabajadores de montaje a los que se llevan el vehículo, etc. Ya reclamé al Ayuntamiento, pero estos solo se acuerdan de multarte y cobrarte los impuestos. Como decía, antes y después hay solares, por lo que nadie va a venir a aparcar delante si no vive, visita o viene a montar o reparar algo a la comunidad. Por ello, denuncio una situación que me parece totalmente injusta, sobre todo para los trabajadores, que vienen asustados porque saben que si dejan el vehículo aparcado pueden encontrarse con una multa, adiós al jornal. O que se les han llevado el vehículo, como les ocurrió a los cristaleros no hace mucho. Unos días atrás oí mentar a la madre de una taxista cuando pasaba por allí a una persona con receta en el vehículo. Al Ayuntamiento, tan represor, más le valdría arreglar las cloacas. Este verano se nos inundó el garaje porque éstas, lejos de admitir agua, la escupían desbordando la avenida.

Delfín López Hernández. ZARAGOZA

El cumpleaños de Leonor

Quiero felicitar a la princesa Leonor por su cumpleaños, en el que alcanza la mayoría de edad. Recuerdo mis 18 años y pienso en las ganas que tenía de llegar a esa edad. Deseaba ser mayor para hacer esto o aquello, y ahora que han pasado la tira de años me pregunto si hice todo lo que ansiaba. La prensa no para de informar sobre Leonor y la familia real. No hay que olvidar que forman una familia como la de cualquiera de nosotros. Se discute, se ríe, se llora, se enfadan, enferman, les duelen las mismas cosas que al resto de los humanos, en fin, que son personas. Me pongo en su lugar y me dolería leer cosas insustanciales relativas a mi entorno y a mi familia. He leído que los príncipes y princesas se comportan de una forma diferente a Leonor, y digo yo que no creo que deba actuar del mismo modo que los demás. Cada uno debe tener su personalidad. Es una jovencita como cualquier otra, aunque haya nacido en una familia diferente. Me parece fantástico que Leonor haya comenzado su formación militar en Zaragoza, me enorgullece porque amo a mi tierra, y me siento aragonesa por los cuatro costados. Es también una forma de que el mundo entero nos conozca. ¡Felicidades, princesa Leonor!

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

¿Qué es lo que falla?

En los momentos de tristeza reconforta leer a los clásicos. La actualidad, con tanta crispación y confusión, no ayuda al discernimiento. Se atisban conductas egoístas de quienes se quieren imponer olvidándose del bien común, que ya parece ser que a nadie le importa. Convendría detenernos en lo que ya advirtió Hannah Arendt a la humanidad en momentos críticos, de gravedad política: "La causa del mal está en la falta de reflexión". Distingamos el bien del mal antes de que este nos arrastre al precipicio. Ya en la Antigüedad, Heráclito, gran pensador, aseveró: "El carácter del hombre es su destino". Este pensamiento certero nos puede salvar del engaño al que nos someten los falsos profetas disfrazados de hombres progresistas del siglo XXI. No compartamos el destino aventurado de hombres enfermos de poder que argumentan tener solo razones de buena voluntad. ¡Despertemos! A muchos la democracia les ha sido regalada y no la valoran. Otros se amparan en ella solo para medrar. Y al resto, que somos la mayoría, respetamos las leyes y tenemos espíritu democrático, nos quieren eliminar. ¿Qué es lo que falla en este país?, se pregunta mi querida España.

Purificación Benedí Gracia. ZARAGOZA

Gran Hermano

En la antigua Grecia, en la clásica Roma y en los siglos XIX y XX, grandes pensadores, filósofos, científicos criticaban a las nuevas generaciones de sus tiempos por la degradación de las costumbres, vestimentas, ética y comportamiento de los jóvenes, aseverando que el mundo se iba a ir al carajo. Estos sesudos pensadores se equivocaron de largo, y esos jóvenes se fueron amansando y aburguesando, dejando su entorno por igual y en ocasiones mejorándolo. Hogaño muchos eruditos no difieren de los de antaño y creen en una degeneración de la sociedad que conllevará un caos global por lo menos en las sociedades avanzadas. El futuro es caprichoso y muchas veces depende del azar, pero nos preguntamos si ese Gran Hermano que son las nuevas tecnologías, la globalización salvaje, la inteligencia artificial, el olvido de los valores, no va a acelerar la desintegración del mundo que conocemos. Esperemos que los críticos pesimistas que así piensan vuelvan a equivocarse.

Miki Romanos Mur. ZARAGOZA

La línea 42 y su recorrido

Han pasado más de seis meses de la inauguración de la reforma de la avenida de Navarra. Con su transformación se impidieron los giros a la izquierda, lo que modificó la línea de autobús 42 y cambiaron las paradas. Esto ha provocado que ahora el recorrido se alargue y vaya desde la calle Rioja hasta la plaza de la Ciudadanía, avenida Ciudad de Soria, para llegar a la Almozara, haciendo un total de 2.100 metros. Sin embargo, si continuara por la calle Rioja, avenida de la Expo, hasta enlazar de nuevo con Pablo Gargallo en la Almozara, el recorrido sería de 1.400 metros, 700 menos. El recorrido sería más corto, rápido y eficiente. Además, en la web de los buses de Zaragoza estos cambios de la línea no se han modificado y no dan ni el recorrido actual ni los pasos de tiempo en las paradas. A su vez, otras webs, como Google Maps, que toma los datos de la fuente de Avanza, tampoco proporciona los datos reales, lo que es un trastorno para los usuarios. Insto a Avanza y al Ayuntamiento de Zaragoza a que se estudie este nuevo recorrido y que se modifique la web del bus con los nuevos cambios.

Manuel Vargas Ramírez. ZARAGOZA

