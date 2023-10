Si cuando estalló la primera guerra mundial, o cuando llegó la segunda con sus millones de muertos y sus campos de concentración y de exterminio, o cuando se lanzaron bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, hubieran existido las redes sociales y las decenas de canales de televisión que hay ahora, los que vivían ajenos a aquello no habrían tardado en desconectar.

Y no solo de las imágenes que proyectaban, también de las atrocidades que describían, que ponían cara a la barbarie y a la capacidad de maldad y perversión que puede llegar a alcanzar el ser humano. Desastres naturales al margen, de los que también hay que seguir dando cuenta porque nos va el futuro en ello, los medios de comunicación están obligados a hacer el diario de lo que sucede en Ucrania y, ahora también, en esa tierra siempre en conflicto que incluye Israel, la franja de Gaza y Cisjordania. Cada día más muertos, cada día más destrucción, cada día menos vida y nada de paz. Mientras, los que contemplamos la guerra desde el sofá comenzamos a sentir la asfixia, la imposibilidad de seguir asistiendo a los horrores que vemos en el televisor. Cada vez entiendo más el término ‘curados de espanto’, porque yo misma parezco estarlo cuando dejo de leer una noticia, o echo la vista atrás ante una foto demasiado cruda o prefiero cambiar de canal para no sentir el desasosiego que me produce el dolor y la tragedia que soportan tantos millones de personas, a las que no conozco, pero que son tan de carne y hueso como todos nosotros. Aunque los curados de espanto, sobreexpuestos a sus tragedias, hayamos empezado a desconectar.