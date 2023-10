Viaje a ultramar, segunda parte

Por las mañanas pasa por delante de nuestra casa un joven blanco (con/sin perdón), que va diciendo a todo el mundo "Good morning"((personas, animales, coches que pasan y árboles). Yo creo que está algo loco, pero es que aquí hay mucho majareta.

Bueno, como en todas partes. Porque hay que reconocer que el mundo está enloquecido. Yo estoy en la terraza y también recibo el saludo mañanero del majareta y le respondo, claro. Aunque él no me hace el menor caso.

Vamos a un supermercado, super de verdad, enorme, impresionante. Compramos como para dos semanas, en principio, porque, claro, todo depende de nuestro apetito. Yo estoy poco comedor, me apetecen sobre todo ensaladas y frutas. Aunque estoy encaprichado por probar esas hamburguesas americanas que dicen que son las mejores del mundo. Después de saquear el super nos fuimos a una tienda de licores. Impresionante de nuevo. Muchos vinos de marcas españolas, por ejemplo el Cuny. Compramos tintos y claros, para todos los gustos.

Hoy hemos ido a la piscina. La piscina es una empresa privada y hay zonas frías y calientes. Hay una zona donde se dan prácticas acuáticas para la tercera edad. La mía. Después de pasar por el agua fuimos a comer algo, y lo comimos … dentro del coche. Por fin pedí una hamburguesa, que me sirvieron con patatas rebozadas y una bebida. Yo me tomé las patatas, que estaban riquísimas, y dejé la hamburguesa para disfrutarla en casa, con tranquilidad. Me la comí con toda felicidad. Estaba sensacional. Nada que ver con las españolas.

En la casa están de obras. Yo estoy ayudando a Kathy, mi sobrina, a pintar la cocina. Raspar y pintar. Kathy es una trabajadora formidable. No para. Terry me muestra un libro, ‘Enchanted doll’, de Marina Bychkowa, sobre las muñecas articuladas que realiza en porcelana. Los vestidos y adornos joyeros que llevan las ‘dolls’ son igualmente asombrosos por sus preciosos detalles. El libro ha sido bellamente editado por ‘Baby Tatoo Books’.

Paseo con Fiwy, la perrita de los ojos lindos, hasta el ‘down town’ de Lawrence, donde residen mis sobrinos, y desayunamos en Roots, un restaurante muy popular.

Viene a casa Tami, enfermera amiga de Kathy, que también atendió a mi hermana, Ana Isabel, cuando estuvo por aquí. Es simpática, habladora, y habla un poco de español. Comemos juntos en un restaurante mejicano que se llama ‘La Pasadita. Taquería’. Bebemos margaritas y comemos tacos al pastor, especialidad de la casa.

Kathy y Terry han colocado el balancín de la terraza, donde me siento a fumar y a contemplar la calle, la carretera en realidad, porque por allí no se ve a persona alguna, solo coches. Mi hermana lee unas novelas de Agatha Christie, en español, que se trajo de Zaragoza.

Mi hermana y Kathy se han ido a Wichita, la capital del Estado de Kansas, para ver a una vieja amiga de Kathy, a quien mi hermana también conoce. Terry se ha ido de piscina y me he quedado solo, más solo que la una, aunque deben ser las dos de la tarde. Pero nada más decir esto aparece Terry. Le recuerdo que no hemos comido todavía. Es que a veces se despista. Se pone en marcha y prepara la comida, la comida mejicana que sobró de ayer.

Al día siguiente, vamos en su moto a la piscina. Terry es un motorista extraordinario, y yo he pasado la prueba, como paquete, más o menos bien. O sea, mal. Una y no más santo Tomás.