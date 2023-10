Más allá del lazo rosa

En 1996 se implantó en Huesca y, tres años más tarde, en el resto de Aragón, el programa de cribado de cáncer de mama. Durante estos años, ese plan ha venido a desmentir a quienes tanto gustan de descalificar nuestra bendita sanidad pública.

Por el mismo han pasado miles de mujeres aragonesas, ha servido como campaña de prevención, para que nadie olvide que el cáncer está ahí, y, sobre todo, como medio indispensable para detectar la enfermedad antes de que esta ya no tenga cura. Que en muchísimos casos la tiene. A través del mismo, chicas jóvenes y mujeres de mediana edad, también más mayores, han descubierto que el bultito que se habían tocado no era bueno. Y, desde ese momento, ahí han estado varios equipos detrás para acompañarlas. Primero, los que habían visto el problema. Después, y ya sin dejarlas de la mano, los que en los hospitales les han proporcionado todo tipo de ayuda y cariño, porque cuando a una mujer le dicen que hay algo malo en sus pechos lo que necesita, además de cuidados médicos, es que la traten con un cierto mimo. Que el médico la mire a los ojos, le dé confianza, le explique lo que ocurre y le dé ánimos. Luego vendrá el tratamiento, duro, sí, pero no menos que otros de otras enfermedades. Y a pelear.

Por eso es tan importante que ninguna mujer, por miedo o pereza, deje de hacerse revisiones. Y que a programas como el de cribado de cáncer de mamá, con sus buenos profesionales detrás, se le cuide y dote de lo necesario. Es un magnífico ejemplo de una sanidad pública que, aun con sus problemas, muchos países desearían tener.