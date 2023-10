Mueve montañas

No es una comedia ligera, como podrían esperar los seguidores de ‘Paquita Salas’, ni tampoco una serie fácil de ver, como sucedía con ‘Veneno’.

De hecho, tras los dos primeros capítulos que ya ha lanzado Movistar+ –que suman hora y media de metraje– aún sigo sin pillarle mucho el punto ni las intenciones.

De lo que no cabe duda es de que los Javis no son tontos. Han invertido tres años en una producción repleta de guiños cinéfilos y con una banda sonora de aúpa: no es solo que Amaia Romero aparezca y cante excentricidades en ‘La Mesías’, es que Raül Refree, Albert Pla e Hidrogenesse –la crema y la nata de la música ajena a la radiofórmula patria– son los responsables de las canciones. Sobre las referencias al séptimo arte, Javier Calvo demuestra su excelente gusto al citar ‘Canino’, ‘Lazzaro Felice’ o ‘El espíritu de la colmena’, lo que sirvió también para que ‘La Mesías’ se proyectara en el festival de San Sebastián. Aunque aún me tiene desconcertado, me atrevería a decir que la serie gira en torno al desarraigo, la toxicidad y ese conflicto de ‘opresión-superación’ en el que tan bien se mueven sus creadores. También andan por ahí unos marcianitos verdes, que –dicen– es un homenaje a quienes se reúnen para ver ovnis y su otra forma de fe. ‘La Mesías’, por tanto, va de creer para sobrevivir, algo que todos hacemos a diario.

