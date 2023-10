La unión hace la fuerza

La Diputación Provincial de Zaragoza, en manos del PSOE, ha anunciado que no participará en la sociedad que debe financiar la nueva Romareda. El anuncio realizado por Juan Antonio Sánchez Quero confirma los malos augurios de quienes apuntaban a que los socialistas se negaban a implicarse en el proyecto. Partiendo de la obviedad de que Zaragoza necesita un nuevo estadio, el PSOE se equivoca por partida doble. Primero, porque urge una infraestructura de ocio que esté a la altura de la cuarta ciudad del país. Segundo, porque pierde protagonismo en un asunto estratégico: si Zaragoza logra por fin participar en el Mundial 2030 con un nuevo campo, todo el mérito se lo llevará el PP; si no lo consigue, la mayoría de las culpas caerán en los socialistas por haber impedido el consenso. No obstante, aún hay tiempo para el pacto. Todos están llamados a unir fuerzas para continuar el impulso de Zaragoza.

Si la capital aragonesa quiere consolidarse como una referencia en el sur de Europa en la logística, la automoción y la agroalimentación, no puede descuidar el mundo del ocio para ganar atractivo para inversores y personal cualificado que quiera trabajar en la Comunidad. En este sentido adquiere una especial relevancia la construcción de una nueva Romareda como un espacio multiusos donde quepan espectáculos a caballo entre el entretenimiento, la cultura, la diversión y la pasión por el deporte. Esta seña de identidad de las grandes urbes del siglo XXI debería contar con el respaldo de todas las fuerzas sociales, económicas y políticas. Sin embargo, los dos grandes partidos no han logrado, de nuevo, encontrar el camino del entendimiento. La adjudicación de la organización del Mundial a España, Marruecos y Portugal es una magnífica oportunidad para impulsar la nueva Romareda, una ocasión de oro de unir fuerzas que no se puede despreciar.