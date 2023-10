Tierra Santa

El horror no debería cegarnos, ni la condena ofuscarnos. Nadie con sensibilidad ética puede justificar los crímenes cometidos por Hamás contra el pueblo israelí. El rechazo que merece la izquierda radical por su apoyo a los bárbaros asesinatos y violaciones, sin distinguir entre el pueblo palestino y los sicarios que se erigen en sus defensores, es una prueba añadida de su confusión intelectual y sectarismo.

Israel tampoco es inocente, que no se entusiasme la derecha. Su derecho a ocupar un territorio no está por encima de los derechos de otros pueblos, por más que el pueblo judío haya sido uno de los más perseguidos de la historia. El Estado de Israel tiene tanta legitimidad como el Estado de Palestina a ocupar las tierras que la historia le concede y la legislación internacional le reconoce, pero no más.

El fracaso americano y europeo es escandaloso. Las políticas occidentales, sus tentativas de controlar a Israel y corromper a los líderes palestinos con fondos fariseos, sin sacar a los ciudadanos de la miseria en que sobreviven en los guetos de Gaza y Cisjordania, se han revelado cínicas e inútiles. Quizá sea oportuno recordar, en este escenario de guerra expandida a nuestro continente, la matriz simbólica de la grandeza cultural de Europa. El hallazgo del sepulcro vacío de Jesucristo en Jerusalén. Esa ausencia traumática, como decía Hegel, creó el genio de la espiritualidad europea, plasmado en arte, música, literatura y filosofía. Árabes y judíos vivirán en paz solo cuando se liberen de las creencias fanáticas que llevan setenta y cinco años regando con sangre la tierra palestina. Suena a utopía naíf, lo reconozco.