He vuelto. Aquí estoy. De mi viaje a ultramar. Bueno, de mi viaje a Estados Unidos, a Kansas, que es como el ombligo de los USA. Desde el avión ese ombligo es como una infinita, una extensísima pradera. Una pradera que, aunque tapan a veces las nubes, se descubre con abundante arbolado, y extensos campos de maíz, el grano que caracteriza primordialmente al territorio de Kansas.

La verdad es que no sé por dónde empezar, aunque intento resumir. Tras el talgo Zaragoza-Madrid, el avión desde la capital de España hasta el aeropuerto de Charlotte, en Carolina del Norte, y desde Charlotte a Kansas City son un montón de horas. Por cierto, que este Kansas City Airport no está en el Estado de Kansas, sino en el de Misuri, separados uno y otro por el East River. Al aeropuerto viene a recogernos en su coche mi sobrino Terry, que nos llevará a Lawrence, la ciudad universitaria donde ahora reside con su hermana Kathy. Terry, Kathy y Steven son los tres hijos de mi hermana Ana Isabel, que es la responsable de este viaje a los USA.

Yo no sé las horas que llevamos de viaje, así que después de un breve descanso nos vamos a comer al ‘downtown’ de Kansas City. El centro de la ciudad lleva el hispano nombre de La Plaza, y en él se ha intentado reproducir un barrio español. Lo más llamativo, una especie de Giralda, de menor tamaño, de ladrillo e incrustaciones mudéjares. Como curiosidad, el giraldillo ha sido sustituido por la figura de fray Junípero Serra, el apóstol de los indios, del que aquí se mantiene permanente recuerdo. La Plaza constituye un conjunto ecléctico, con su legado español e hispano.

En el Chescake Factory Plaza nos tomamos unos burritos y conversamos. Como hablamos en español, y además yo jugueteo con el camarero, negrito, a pedirle cosas en español, enseguida se acerca una señora de la mesa de al lado, toda entusiasmada porque ha oído hablar en su idioma. Ella es de Toledo, pero ha vivido casi toda su vida en Kansas, donde se casó, enviudó y ha tenido sus hijos. Ahora ha venido a ver a su hija mayor, que aquí reside, con su marido e hijos. La mamá enfatiza el hecho de que en aquel local, muy popular en la zona, por primera vez hayan coincidido dos familias españolas, hecho digno de constar, dice, en las hipotéticas actas del restaurante. Incluso hace venir a nuestra mesa a su hija, para que sea partícipe del acontecimiento. Yo le digo al camarero lo de las actas, me dice que sí, pero está claro que no ha entendido nada de mis peticiones.

A todo esto no les he hablado de Fiwy, la perrita protagonista de todos los eventos que hemos vivido en Kansas. Cuando duerme ronca como una descosida. Es un encanto con sus ojitos negros como la noche y su mirada despierta. Cuando aparecen animales en la televisión ladra sin parar, y me dicen Kathy y Terry que cuando era pequeñita miraba por detrás del aparato por si allí estaban los bichejos, síntoma evidente de su inteligencia. Pero de la simpatía de nuestra perrita ya tendré ocasión de hablar aquí si es que ustedes me hacen el favor de leerme.