Entro en el mes de octubre como quien entra a una habitación dorada. El otoño -así lo dice mi querido Joaquín Sabina- durará lo que tarda en llegar el invierno. Por las calles de Zaragoza, Roma o Amiens se pisan ya hojas secas y los árboles tiritan como pájaros recién nacidos.

Hoy tacho del mapa los kilómetros que separan su casa de mi casa. En el aeropuerto leo las noticias y sólo encuentro guerras que se repiten (parece que hemos traspapelado las piedras de la historia). Subo al avión sin saber qué habrá pasado cuando aterrice, tal y como está el mundo no se necesitan más de diez minutos para poner todo patas arriba. Sé que cuando llegue a mi destino me esperarán sus ojos verdes al otro lado de la pista de aterrizaje. Al pensar en ella siento en mi estómago un tiovivo que no se detiene. Miro por la ventanilla del avión y se dibuja en mis sienes el cobijo contra la tormenta que es el idioma que hemos creado, un manual de silencios que no necesitan explicación, un libro de instrucciones sobre nuestras espaldas: la forma más bella de entenderse. Sé que sólo es insalvable la distancia cuando quienes se aman no se prestan atención, y que basta con dejarlo quieto para que algo se muera.

Es lunes dieciséis de octubre. El avión toca suelo galo. Tal vez una plaga de insectos asuele el país o se quemen libros en alguna parte de la Tierra, a estas alturas casi nada me sorprende. Cruzo la puerta, ahí está. Avanzo hacia ella y pienso que tenerla cerca siempre ha sido una bella forma de estar a salvo.