Un aragonés en Urgencias

Una gran mayoría de los españoles celebramos la existencia de las autonomías, que acercan el gobierno a los ciudadanos, conocen mejor el territorio y promueven la identidad propia y la rica historia de una tierra como la nuestra: Aragón.

Sin embargo, en estos últimos días he comprobado muy de cerca fallos imperdonables en la gestión de la sanidad nacional. Resido ahora a menudo en Cataluña y he vivido experiencias muy positivas con familiares, por ejemplo este mismo año en el Hospital Joan XXIII de Tarragona, pero lo sucedido en otro centro la semana pasada fue decepcionante y cabreante, si me permiten la expresión. Un aragonés acude a Urgencias, pero allí no pueden acceder a su historial sanitario, ni a la medicación que toma ni a las posibles intolerancias. Imaginen el riesgo cuando esto suceda a una persona que entra sola e inconsciente.

En una reciente entrevista en ‘El Español’, José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, comentaba: "Es una situación absurda. Cada comunidad tiene un sistema de gestión diferente de los datos clínicos. Es caótico". En teoría el Ministerio de Sanidad impulsa la interoperabilidad entre las autonomías, pero el avance es escaso y sólo se pueden enlazar unas pocas. Por contra, a mediados de agosto ese Ministerio anunciaba a lo grande que algunos servicios regionales de salud ya permitían visionar sus archivos en varios países europeos. Efectivamente, el expediente de un aragonés puede consultarlo un médico en Malta o en Croacia, pero no en Salou.

Y prosiguiendo con la experiencia de esta semana, ocupan un box dos personas con un mismo problema que afecta gravemente a su movilidad. Una de ellas, la que menos dolor padece, es trasladada a su domicilio en ambulancia. A la otra no se la pueden asignar, debe irse en vehículo privado, aunque ello pueda causarle problemas, porque no pertenece al ‘Servei Catalá de Salut’.

A estas alturas, cuando por ejemplo Aragón lleva 40 años de estatuto y 21 con la competencia de Sanidad, a hechos como éstos no se puede encontrar justificación ni excusa.