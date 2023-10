Revoluciones

En unas recientes declaraciones, el presidente del Banco Santander pronosticaba que la inteligencia artificial iba a provocar cambios "mucho más fuertes" que los causados por la revolución industrial. No me atrevería a aconsejarle sobre cómo dirigir su banco, su terreno, pero como él ha entrado en el mío, la historia económica, me voy a arriesgar a contradecirle.

Si hay dos cambios trascendentales en la historia de la humanidad por sus impactos económicos y sociales, estos son la revolución neolítica y la revolución industrial. La primera implicó el paso de sociedades de cazadores recolectores a agricultores sedentarios. No supuso una mejora en los niveles de vida, contra lo que suele creerse, pero sí abrió paso a transformaciones que han modelado la humanidad hasta nuestros días, como el surgimiento de sociedades complejas (ciudades o estados), la división del trabajo y la especialización productiva, o la invención de la escritura, forma esencial de transmisión del conocimiento hasta nuestros días. La revolución industrial implicó el uso de tecnologías radicalmente nuevas que elevaron la productividad, y por lo tanto sustancialmente los ingresos, sacaron a una parte de la humanidad de la trampa malthusiana en la que estaba encerrada, e iniciaron cambios de los que todavía somos tributarios. La inteligencia artificial tiene un enorme potencial transformador, pero creo que va a servir más para intensificar o modificar procesos y tecnologías ya utilizadas que para generar un cambio social de la magnitud de los dos explicados aquí.