Descuidados

Andrew Solomon, psicólogo y escritor estadounidense, puntualiza en ‘Lejos del árbol. Historias de padres e hijos que han aprendido a quererse’ que el verdadero desafío familiar para el cuidado de un hijo con gran discapacidad no se presenta en los primeros años de su vida, sino después, cuando el niño se convierte en un adulto, que sigue necesitado, sin embargo, de la misma atención continua que de bebé, y quienes fueron jóvenes padres son personas prematuramente gastadas por el sobreesfuerzo continuado.

Hace bien el autor en destacarlo, porque creo que es un asunto raramente considerado por la sociedad y sus gobiernos.

Los cuidadores de personas dependientes sufren un intenso desgaste al tener que conjugar el trabajo con la tarea de cuidar

La pandemia puso en el centro la necesidad de reformular y reordenar la red social de cuidados, que sigue esencialmente constituida por las propias familias. Que el núcleo familiar sea el eje encardinador de los apoyos sociales es una fórmula que personalmente me parece, como principio general, la más humana y a la larga beneficiosa y gratificante. De hecho, y a la vista de la deriva del modelo institucional, las propuestas y directivas últimas se inclinan por un cambio profundo, sobre todo en los cuidados de larga duración, impulsando la desinstitucionalización y propiciando una atención muy centrada en la persona: así, por ejemplo, puede leerse en el componente número 22 de las ‘políticas palanca’ del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que se refiere a diversos aspectos (familias, entornos próximos, trabajo, etc.) de la llamada ‘economía de los cuidados’, un concepto que me gusta más bien poco, y que no sé si garantizará realmente a las familias cuidadoras los apoyos necesarios para vivir sin los tremendos sobresfuerzos habituales, tan difíciles de mantener.

Esta sobrecarga es más acusada para las familias que desempeñan los aludidos cuidados de larga duración: las que incluyen personas dependientes por cuestión sobrevenida, las que atienden a personas mayores o aquellas que albergan a hijos con gran discapacidad desde su nacimiento. Permítanme que vuelva a estas últimas.

Sería justo que pudieran jubilarse a los 60

En junio de 2017, tal y como recogió HERALDO, una ciudadana española, María Isabel Arribas, madre de un hijo con gran dependencia, que entonces tenía 16 años, inició en ‘Change.org’ una petición, dirigida al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para que los progenitores cuidadores de hijos con grandes discapacidades puedan jubilarse anticipadamente, a los 60 años, con el cien por cien de la pensión, cuando hayan dedicado más de 15 años al cuidado de su hijo y cotizado más de 25. Según las actualizaciones de la web, María Isabel Arribas pudo entrevistarse en 2018 con dos senadores, portavoces respectivamente de la Comisión de Seguridad Social y de Igualdad, que le manifestaron su apoyo, lo mismo que en 2019 la parlamentaria del PSOE Laura Berja, de cara a proponer las modificaciones legales necesarias. También, en agosto de 2017, según recoge la prensa del momento, la entonces parlamentaria autonómica por el PSPV, Concha Andrés, había registrado una iniciativa con el mismo objetivo. Si no estoy equivocada, nada más se ha sabido al respecto, pero, créanme (y ojalá quienes no lo conozcan, no tengan que hacerlo), el colectivo de progenitores cuidadores de grandes dependientes no han sufrido, a lo largo de sus años de compatibilizar vida laboral y familiar en las condiciones descritas, menos desgaste físico y psicológico que otros que ya disponen de los coeficientes reductores, como profesores, bomberos, profesionales taurinos, etc. No es justo no reconocerlo ni que, cuando la edad propia y la de sus hijos lo complican todo un poco más, la opción sea o el dolor de no poder cuidarlos en su entorno con el mismo mimo, o el dolor de tener que institucionalizarlos, tras toda una vida tan compartida (las residencias, además, no son gratuitas).

Este es un tema que no se puede olvidar, si hay verdadera voluntad de caminar hacia un modelo más humano y personal de cuidados, menos institucionalizado y mediatizado por el capital especulativo. Ojalá que, a pesar de la incertidumbre con que hemos puesto pie en la actual legislatura, se recupere la propuesta de jubilación anticipada para estos progenitores de grandes dependientes, que parece haberse dormido en algún despacho o pasillo del Congreso. Ojalá gane la vida.