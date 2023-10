Cuando era niña, preguntaron en el colegio si conocíamos a algún agricultor. Levanté la mano rauda porque mi abuelo trabajaba en el campo y el profesor se interesó enseguida por el tipo de cultivos que tenía, a lo que yo respondí contundente: panizo. La clase estalló en risas.

Me pidieron que explicara qué planta era esa, mientras yo repetía, pues eso, panizo. Comprensivo y sonriente, el profesor explicó que era una forma de llamar al maíz en Aragón, aunque fuera originalmente otra cosa.

Al poco de llegar a Nueva York, hace una década, montaba un decorado con algunos compañeros de la universidad para una pequeña representación teatral en español. Coloqué una silla cuyo estado me preocupaba, así que advertí a los presentes que estaba esganguillada. Se hizo un silencio a mi alrededor antes de la curiosidad. Agité el mueble y enseguida nos entendimos, porque una amiga mexicana señaló que estaba coja, que no es lo mismo, pero es igual. Ahí aprovechamos para conversar sobre esos vocablos que atesoramos: ¿Cómo decían ellos, del otro lado del Atlántico, que la bebida con gas está esbafada? No se me ocurre un término más expresivo para tal estado. Derretir o regalar; resbalar o esbarizar. Las lenguas son riqueza y reconocerlo, así como salvaguardarlas, es responsabilidad de los poderosos. Pero también es nuestro privilegio y legado. Es triste pensar que hay palabras que nadie pronunciará una vez que los abuelos hayan muerto, a no ser que nos empeñemos en emplearlas y recordarlas, en que sigan sonando y latiendo.

