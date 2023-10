Évole, eres un inconsciente

Me has puesto muy nerviosa. Indignada. Y me habían recomendado tranquilidad. Tú sólo tenías 13 años cuando estalló por los aires la casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza (11 diciembre 1987). Esa mañana debías de estar jugando en el patio de tu Instituto en Cornellà.

Hasta quizá había ganado tu amado Barça. Josu Ternera (que le llamen Urrutikoetxea sus palmeros) dio la orden directa de ejecutar la matanza de Zaragoza al comando Artapalo. 250 kilos de amonal derrumbaron las cuatro plantas del edificio donde indefensos ciudadanos dormían plácidamente.

11 muertos, de ellos 6 niños y 88 heridos. Tu entrevistado, siempre tan valiente en la retaguardia, estaría desayunándose un ‘pain au chocolat’ o un bocata de chistorra, satisfecho del ‘deber cumplido’. Ni tú, ni Ternera habéis visto en directo el resultado de una matanza. Yo sí. Por desgracia , varias. También he visto a sus palmeros brindar con cava por el atentado de Hipercor (19 junio 1987), 21 muertos y 45 heridos, por el de Sallent de Gállego, 2 muertos (20 agosto 2023). Brindaban encantados de la vida en Zaragoza y en Jaca. Évole con tu documental los has llenado de argumentos para que sigan en su indignidad.

Tu documental no es libertad de expresión, es una perfecto programa de marketing para llenar de razones a los seguidores que justifican

los más de mil asesinatos, en nombre de la "liberación del pueblo vasco"



Te voy a contar algún detalle. Entre las ruinas de la Casa Cuartel, mi compañera de Radio Popular, María José Cabrera, localizó una muñeca entre los escombros, debajo había una pobre niña asesinada. Un poco más atrás, estaba yo trabajando para Radiocadena Española, y vi el zapatito de otra niña muerta que los bomberos sacaron en brazos. Estuve muchas noches despertándome sobresaltada recordando la niña del zapatito. Unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. La pequeña del zapato debía de tener la edad de tu hijo, cuando yo te conocí en 2010, en una pradera de Williamsburg (New York) dónde me dijiste que pasabas una temporada aprendiendo a hacer entrevistas de los grandes de las cadenas americanas. Ya no querías ser ‘El Follonero’. No sé qué te enseñaron, chico.

Es de primero de Periodismo que no hay que perder una exclusiva, pero también estudias deontología y es que en Periodismo ‘todo no vale’. Y sólo tú decides qué estás dispuesto o no a publicar. ¿Jordi Évole no tienes límites? Ese capítulo no te lo han debido explicar ni en tu exitosa trayectoria, ni en Estados Unidos.

Josu Ternera no se merece una línea, ni una imagen. Es un monstruo. Mi amigo Alvarito Saez de Viteri, ya fallecido, vomitaría si supiera de tu documental. Fue compañero de pupitre de Josu Ternera en el Instituto de Mondragón, durante su bachillerato. Se ponía enfermo de pensar que había compartido banco con un proyecto de asesino desalmado. Suerte que no vive para saber de tu documental.

No acabo de entender, que nadie de tu fabuloso equipo tuviera una pizca de sentido común y propusiera desistir de un proyecto tan espantoso. Eso no es libertad de expresión, por la que tanto luchamos tus colegas de la Transición. Tu documental es una perfecto programa de marketing para llenar de razones a los seguidores que justifican los más de 1.000 asesinatos, en nombre de la "liberación del pueblo vasco".

Espero que ganéis un buen dinero en tu productora. Quizá venga alguna donación de los miles de impuestos revolucionarios con los que extorsionaron durante muchos años a ciudadanos inocentes y decentes. No pienso ver tu documental. Eres un inconsciente.