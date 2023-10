En los años sesenta se puso de moda en España un tipo de cine, denominado ‘de arte y ensayo’, no comercial, no hollywoodiense (considerado capitalista), experimental, con un supuesto simbolismo y solo proyectado en salas especiales.

El paradigma de este cine fue el del director sueco Ingmar Bergman y sus películas ‘El séptimo sello’, ‘Fresas salvajes’ o ‘El manantial de la doncella’. El público que asistía solía ser joven y universitario, con algún policía infiltrado de la brigada político-social. Al final de la proyección un gurú echaba una ‘homilía’ explicativa y después se abría un turno de intervenciones y preguntas. Muchos acabamos confesando, años después, que aquel tipo de cine nos pareció un auténtico coñazo.

El ‘cine de arte y ensayo’ fue sustituido por otra denominación pedante, ‘cine de autor’, una perogrullada (todo tiene su autor) con ínfulas culturales elitistas (para poca gente). Pero el DRAE dice que el ‘cine de autor’ es, simplemente, el "realizado por un director que además es guionista y procura imprimir a su obra un estilo propio". Ateniéndome a ello se me ocurre apuntar que Mariano Ozores fue director y guionista de cerca de cien películas y que nadie podrá negar que todas ellas tenían un estilo propio. Por ello, el Sr. Ozores sería en España el principal ‘autor’ de ‘cine de autor’. La antítesis de la idea primigenia de la cosa.

La expresión ‘de autor’ que se utiliza para calificar un determinado cine o una cierta cocina es una pedantería innecesaria, que además oculta una intención elitista

En un artículo publicado en ‘El País’ (17 de abril de 2021) se reproducía esta opinión del director de cine Eloy de la Iglesia: "Lo que cuento debe llegar al mayor número posible de espectadores; el ‘de autor’ es un término que desprecio como marxista que soy". Una andanada contra muchos usuarios del término con esa misma adscripción política. Opiniones parecidas pudieron estar en el origen de la paulatina sustitución del ‘cine de autor’ por el llamado ‘cine de culto’: unas películas que mucha gente admira por ciertos valores no necesariamente exquisitos. Y de este modo, hay películas ‘de culto’ con fans de amplio espectro, de ‘clase media’, un cine que, con respecto al ‘cine de autor’, se ha democratizado, admitiendo incluso la entrada de películas del mismo Hollywood tales como ‘Casablanca’ o ‘El padrino’. Una de mis películas ‘de culto’ es ‘Amanece que no es poco’, del inolvidable José Luis Cuerda.

Pero cuando ya parecía que la expresión ‘cine de autor’ iba decayendo bastante vino la crítica gastronómica, cada vez más cursi y empalagosa, y se sacó de la manga la ‘cocina de autor’. Con la entrada en España durante los setenta de la ‘nouvelle cuisine’ francesa a través de la ‘nueva cocina vasca’, los españoles empezamos a diferenciar, afortunadamente, la cocina ‘de calidad’ de la cocina ‘abundante’ (aquí se había pasado mucha hambre y durante demasiado tiempo). A esta ‘nueva cocina’ también se la empezó a llamar ‘alta cocina’ o ‘de vanguardia’ y, para resaltarla más, otro pedante, copiando al mundo del cine, propuso lo de ‘cocina de autor’. Se supone que se trata de una cocina ‘creativa’, es decir que ‘crea’ platos nuevos, originales, exclusivos de ese restaurante (y normalmente con productos relativamente caros). No hacía falta lo ‘de autor’ porque le aseguro que cuando usted come por ahí un menú de 12 €, en la cocina de ese restaurante también hay unos ‘autores’, con mucho mérito además porque hacen auténticos milagros. Así que lo de la ‘cocina de autor’ es una cursilada innecesaria con la que solo se pretende diferenciar una cocina cara, exclusiva y, como en el ‘cine de autor’, para poca gente, en este caso no por su alta cultura sino por su saldo en la cuenta corriente.

Y la cursilería amenaza con extenderse a otros ámbitos

Cuando una cursilería entra en el vocabulario gastronómico ya es muy difícil expulsarla: tenemos ‘vinos de autor’, ‘aceites de autor’, ‘vajillas de autor’, etc. Y lo normal es que, estas expresiones elitistas, como infecciones contagiosas, vayan saltando de un campo a otro. Por ejemplo, en el mundo del turismo veo que ofrecen unos llamados ‘viajes de autor’ que todavía no he logrado averiguar en qué consisten.

P. S.: Ahora la ‘cocina de autor’ lleva aguacate en casi todos sus platos. Y también estoy tratando de averiguar el porqué.