En su discurso de investidura, Alberto Núñez Feijóo combinó el firme rechazo de las exigencias de los separatistas con la presentación de un programa de gobierno que debería apoyarse en pactos de Estado que requerirían la colaboración del PP con los socialistas, recuperando el espíritu de la Transición.

Una propuesta razonable para encarar la legislatura partiendo de los resultados electorales del 23 de julio. La desconsideración arrogante de Pedro Sánchez al delegar en un diputado de segunda fila la respuesta supone una inadmisible afrenta no solo al candidato, sino a la ciudadanía y a la dignidad que correspondía a esta sesión parlamentaria.

Feijóo se dirigió al Congreso y a los españoles con un lenguaje medido y un tono reposado y muchas veces conciliador, aunque no por eso ahorró las críticas que merecería una posible cesión de Pedro Sánchez ante las exigencias de los separatistas ni se privó de señalar los muchos problemas que ha dejado pendientes el Gobierno anterior. En la parte programática, conjugó propuestas clásicas del centro-derecha, como las rebajas fiscales, con un acento marcado en las cuestiones sociales. Y planteó la necesidad de acometer una serie de reformas para superar la crisis política e institucional en la que España está sumida. La clave de la legislatura, tal como la planteó Feijóo, si llegara a formar gobierno, estaría en los pactos de Estado, lo que implicaría una voluntad de diálogo y colaboración entre las dos principales fuerzas políticas. Sánchez dejó muy claro que por su parte esa voluntad no existe, con el detestable gesto de eludir el debate directo con el candidato. El discurso de Feijóo, aun con muchos puntos discutibles o poco definidos, trazaría un camino sensato y constructivo para la gobernación de España. No merecía ser recibido con una grosería que está en las antípodas del clima de serenidad y entendimiento que necesita en este momento nuestro país.