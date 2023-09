Regular la inteligencia artificial

Detecto una enorme preocupación y gran extrañeza entre los sectores culturales, políticos, económicos y científicos por la poderosa reacción antiilustrada que domina los relatos de nuestro presente.

Es momento de que las gentes progresistas, que pretendemos una nueva revolución ilustrada, un nuevo siglo de las luces en el siglo XXI, desarrollemos un optimismo crítico, a medio camino entre la utopía y el catastrofismo, para afrontar éticamente los cambios que se avecinan, sin miedos y sin nostalgia de un pasado analógico. Necesitamos un relato que nos permita reflexionar desde un punto de vista crítico sobre los dilemas que nos preocupan. Uno de estos dilemas es lo que supone el uso o abuso de la inteligencia artificial.

Algunos teóricos ya nos advierten de que los avances tecnológicos solo tienen sentido si revierten en bienestar social, pero sucede actualmente todo lo contrario, asistimos a un aumento de la brecha digital. El desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial ha sembrado inquietud, tanto entre ciudadanos como entre expertos. Afecta y va a afectar mucho más, queramos o no, a todos los ámbitos de nuestras vidas, además de crear una fractura generacional muy acusada. Vamos a ver –estamos ya viendo– un altísimo nivel de automatización de la mayor parte de los procesos socioeconómicos, lo que nos obliga a adaptarnos a esta nueva realidad. La inteligencia artificial va a cambiar muchísimas profesiones y modificará nuestros hábitos, la manera de relacionarnos y las formas de consumo y creación de contenidos artísticos. En el ámbito de la educación y la cultura el cambio está siendo y será drástico.

Los que tenemos ideas progresistas tenemos que empezar a afianzar un humanismo tecnológico, que nos obliga a plantearnos urgentemente la necesidad de un reglamento general sobre inteligencia artificial que sirva de estándar moral y ético, un reglamento que tiene que garantizar el acceso universal a esta nueva tecnología a la vez que proteja a los ciudadanos y no genere una brecha digital. Este reglamento le tiene que decir al mundo lo que queremos que sea aceptable o no aceptable, qué se puede hacer con nuestros datos y con la utilización de la inteligencia artificial. Hay que regular su uso, desde el humanismo tecnológico, que se basa en que la tecnología está bien, pero siempre y cuando esté al servicio del ser humano, y no nosotros al servicio de las máquinas.

Hay que regular el uso de la inteligencia artificial desde los supuestos de un humanismo tecnológico, para aprovechar las oportunidades que ofrece de un mundo mejor

España ha ha adoptado un papel relevante en esta futura normativa. El Gobierno de coalición progresista se ofreció como campo de pruebas de un futuro reglamento de la UE. Por eso se desarrollará la primera agencia del mundo de supervisión de la inteligencia artificial (Aesia). Este organismo se ubicará en La Coruña y estará muy pronto operativo. Además, se trabaja en la Ley de Inteligencia Artificial, que impulsa la Unión Europea, para avanzar en el desarrollo de esta innovación de manera responsable. Son los primeros pasos para dotarla de legislación y contenido ético.

La inteligencia artificial plantea una transición a un mundo más automatizado. Esto puede permitir que tengamos la oportunidad de dar una nueva forma al mundo y no la podemos dejar de lado. Con la inteligencia artificial podemos hacer realidad, o al menos intentarlo, un mundo mejor, más igualitario y solidario, donde las máquinas estén al servicio del ser humano, un humanismo tecnológico. Impedir la brecha digital hoy es tarea de todos.

La regulación será clave también para los desarrolladores tecnológicos, para ayudarles a evitar que las decisiones que tomen con respecto a la inteligencia artificial puedan estar sesgadas. Un mundo en transformación que discurre a velocidad de vértigo y en el que solo podemos poner en marcha la esperanza en un futuro mejor.