Siempre es el mismo sueño. Pero su reiteración no implica que me haya acostumbrado a él y que me haga sufrir cada vez con la misma intensidad. Soy una niña de doce años, estoy durmiendo en mi cama y de pronto alguien toca mis pies y me despierto asustada. Un hombre, que en la oscuridad me parece mi padre, me mira fijamente. Lleva una linterna de mano cuya luz me ciega. Proyecta el chorro de luz hacia su rostro y entonces percibo su mirada perversa. Entro en pánico y entonces el hombre me habla: «No tengas miedo, no voy a hacerte nada malo. Solo he venido a advertirte de que te esperan muchos peligros, y debes estar preparada para afrontarlos». Y con las mismas se da la vuelta y desaparece. No atraviesa la puerta de la habitación sino que desaparece, como si fuera un fantasma.

Entonces me despierto. Ya ha amanecido y hay luz en la habitación. Me toco la cara y advierto que estoy llorando, porque la tengo toda mojada, incluso la almohada esta mojada. Solo se me ocurre levantarme de la cama y correr en busca de mi madre. Solo de mi madre, pues todavía no estoy segura de si aquel hombre de mis sueños era o no era mi padre.

Mi madre está en la cocina preparando el desayuno de mi padre, que dentro de un rato debe irse al trabajo. Mi madre advierte enseguida mi aspecto perturbado. «Pero, hija mía, ¿qué te pasa? Estás pálida, ojerosa, llorosa… ¿Qué te ocurre?». Le cuento mi sueño, entre sollozos, y mi madre acude a acariciarme. «Pobre hijita. Ha sido una pesadilla. Lo raro es que relaciones a ese hombre con tu padre, con lo que te quiere…».

Aparece mi padre y mi madre le cuenta mi sueño, la razón de mis lloros. Aunque no le hace la menor mención al hecho de que el hombre maligno del sueño se parezca a él. Le daría un disgusto. Mi padre se acerca a mí y me besa, una y otra vez. «Ay, mi chiquitina… Tranquilízate cariño, esto es la pubertad. Estás creciendo a nuevas sensaciones y tu cabeza las libera en el sueño. Yo recuerdo que a tu edad también tenía sueños horribles, y a veces me despertaba con la ropa mojada, no voy a decir por qué…». Y se sonríe, con una sonrisa que logra tranquilizarme. «Cuando desayunes y vayas al colegio, seguro que se te habrá olvidado todo».

Cuando mi padre se marcha mi madre me explica por qué no ha mencionado el parecido de la figura maligna con mi padre. «No quiero que se preocupe, bastantes preocupaciones ya tiene con su trabajo… Es mejor que tú tampoco se lo digas… Haz lo que te ha dicho. Olvídalo». «Pero, mami… Es que no es fácil olvidarlo. Si te digo la verdad, cuando papá me ha besado he sentido un repelús, un rechazo, que he procurado disimular». «Pues razón de más para que lo olvides, con lo que tu padre de quiere… Si no piensa más que en ti, si hace más horas en el trabajo solo para que tú puedas ir a ese colegio de pago».

En la clase ha estado como ausente. La maestra se lo ha reprochado y al momento se ha puesto a llorar. La maestra, alarmada, ha acudido junto a ella para consolarla. «Pero Anita, ¿qué te pasa? ¿Has dormido mal? ¿Tienes alguna preocupación?». Anita se limpia la cara con un pañuelo y le dice a la maestra que sí, que ha dormido mal, y fuerza una sonrisa para que la maestra se tranquilice.

En el recreo ha mirado al cielo para encontrar ánimos. Y en el cielo ha visto unas nubes blancas, algodonosas, maravillosas. «Me gustaría ser una nube… Pero soy una niña que camina a la adolescencia… y que se tendrá que enfrentar a muchos peligros, como dijo el hombre de mi pesadilla. Que yo creo que sí, que era mi padre, que no me quería mal, que quería advertirme, para que esté preparada para lo que me espera. Jolín, que latazo, esto de ser mayor». Y por fin sonríe a las nubes y se une a sus compañeras para jugar.