Cambia el tiempo

Octubre se acerca. Es un mes, lo he leído, que conmueve a los japoneses. Muestra el otoño y sus escenas cinematográficas. Un taxista me dice, con sentimiento y pesar, que en otoño la gente se recoge antes, la noche se vacía y el calor ya no es tóxico. ¡Casi nada cómo hablan algunos taxistas! Solo le ha faltado citar, pongo por caso, al poeta Caballero Bonald, que bebió mucho whisky y escribió cosas tremendas. Un ejemplo: «La soledad me salva de estar solo». Dos profesores me comentan que el teléfono móvil, para sus alumnos, se despliega como un ejército que copa todas las colinas. Les pido calma y espero que no terminen con sedantes. Otro amigo me habla con espanto del precio del aceite. Tiene razón. Es una barbaridad. Y eso me lleva, sin quererlo, a Miguel de Unamuno, que conoció los gritos del general golpista Millán Astray, al que algunos todavía lanzan hurras, qué sinsentido. Lo de Unamuno viene a cuento porque siempre me ha gustado una distinción exacta que hizo: «Al sur viven hombres pequeños y morenos que cocinan con aceite de oliva y son dioses. Al norte habitan hombres rubios que cocinan con mantequilla y son esquimales». Mi peluquera me confiesa que ha visto en Movistar la serie sobre Miguel Bosé, un tipo inteligente y, ahora, muy chiflado, que se enfada con facilidad. Yo le cuento que la directora Paula Ortiz, inteligente y nada chiflada, estrena película en octubre, y que me apetece mucho verla. Le digo el título, ‘Al otro lado del río y entre los árboles’, y se lo apunta en la muñeca con un bolígrafo. Ese gesto me desborda. No pienso cambiar de peluquería.