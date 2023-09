Plumas de oca

La escritura como fuente de consuelo, manantial en el que hundo mi boca y bebo sin saciarme. Solo soy yo cuando escribo. Un viento negro agita las persianas. Los cromos de fútbol de mi hijo, tirados por el suelo del salón. La infancia es el desorden del mundo. Arrinconado en una esquina del sofá, escribo con alegría.

Si la hora de la pintura es el atardecer, como decía Ramón Gaya, ¿qué hora es la de la literatura? Cualquier hora y cualquier sitio son buenos para escribir. Hay escritores que para ponerse a escribir necesitan montarse un altarcillo, como los toreros antes de saltar al ruedo. No es mi caso. A mí me basta con un lápiz y un papel, aunque ahora estoy escribiendo directamente en el portátil, que no es un Mac sino uno de marca blanca. Hace unos años me compré un Mac porque me dijeron que los Mac eran como los Mercedes, que no fallaban nunca, pero mi Mac, en el que había depositado una confianza infinita, falleció inesperadamente, como cualquier trasto electrónico, y de aquel cadáver los técnicos informáticos no fueron capaces de rescatar nada o casi nada. Lejos de deprimirme por tantas páginas perdidas, me lo tomé como una liberación.

Las manías de los escritores no son más que espectáculo. El inglés Parry inventó la pluma de metal a principios del siglo XIX, pero ni Victor Hugo ni Chateaubriand quisieron usar jamás otras plumas que las de oca porque creían que las de metal les vulgarizarían el estilo.

De lo que se trata es de abrir el grifo y dejar que la prosa y el pensamiento fluyan. Claro que hay veces que uno abre el grifo y no sale ni una gota de tinta o solo sale un chorrito de tinta barrosa, impotable.