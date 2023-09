En sus manos

Por unos momentos, imaginemos el cerebro en funcionamiento de un alto cargo de un equipo de gobierno de algún sitio, que, en uno de esos raros momentos de reflexión que su extenuante agenda le permite, se plantea la siguiente pregunta sobre la sociedad para la que trabaja: ¿cómo puedo conseguir que, gracias a nuestro gobierno, la sociedad que ha elegido al que me ha nombrado, sea una sociedad contemporánea y a ser posible de referencia?

Y para que se entienda lo que digo, les pongo un ejemplo simple: no es que no haya que preocuparse por los seres humanos que se van quedando en la cuneta, sino que la principal obligación de todos los miembros de un gobierno es construir un proyecto social que pretenda ofrecer a la mayoría de las personas la posibilidad de vivir de manera satisfactoria. Observe que esta última propuesta es más difícil de alcanzar y más general que la primera, aunque la incluye.

Para que los gobernantes puedan acertar a solucionar o al menos encauzar bien los problemas de la sociedad, tienen que dedicar más tiempo a pensar creativamente y a imaginar propuestas innovadoras

Todos sabemos o intuimos que las sociedades y su evolución son sistemas caracterizados por ser complejos, dinámicos, no lineales, con un comportamiento no predecible con precisión y carentes, además, de un aparato conceptual concreto que permita estudiar y predecir su futuro. Los múltiples problemas asociados son complejos y se agravan mucho más viendo cómo los actuales gobiernos, incluyendo los nuestros y aquellos con los que nos codeamos, siempre se posicionan del lado de esas lógicas utilitaristas y de crecimiento continuo, de las teorías que favorecen el auge del capital y todo dentro de un marco neoliberal dominado por multinacionales cada vez más poderosas.

Sigamos imaginándonos el cerebro en funcionamiento del valiente alto cargo, pensando ¿qué puedo hacer? Hay varias formas de desarrollar actividades: la habitual en una inmensa mayoría de los miembros de un gobierno consiste en realizar operaciones estrictamente funcionales y costumbristas del tipo: hay que mantener el sistema establecido funcionando y para ello hay que trabajar, trabajar y trabajar. Pero tarde o temprano, nuestro alto cargo, si encuentra tiempo, llegará a la conclusión de que la respuesta al problema real que se ha planteado escapa del puro dominio de la actividad continuada y de la lógica, para entrar en las secretas fronteras de la inspiración.

No vale con mantener simplemente la inercia

La realidad es muy compleja y para domesticarla utilizando el cerebro hay que llenarla de hipótesis, de hechos experimentales, de atrevidos saltos al vacío, buscando dinámicas sociales basadas en otras categorías diferentes a las habituales e intentando encontrar soluciones originales a los problemas planteados. Enfatizo lo de originales, pero lo podría haber expresado de otras formas: fomentando las iniciativas divergentes, o poniendo algo en marcha que sea innovador o diferente. Para conseguirlo, lo único que queda es dedicar tiempo a estudiar, preguntar, escuchar, pensar, poner en marcha las cualidades personales, actuar abriéndose al cambio y, finalmente, esperar a recoger los pocos o muchos frutos de la siembra. Es decir, nuestro alto cargo va a necesitar utilizar algo de su precioso tiempo para pensar y también un poco de actividad creativa para proponer, ambas capacidades deberían caracterizar a muchos miembros de los gobiernos contemporáneos, pero, visto lo visto, comprobamos que son menos habituales de lo deseado.

En esa segunda forma de actuar, ya no se trata de dedicar el tiempo a trabajar, trabajar y trabajar, se trata de trabajar, trabajar y pensar. Aunque opino que sería preferible, trabajar, pensar y pensar. Si eso no se consigue, les aseguro que la capacidad de innovación del alto cargo y de la sociedad en la que está inmerso dicho alto cargo tenderán asintóticamente a cero, perpetuando el sistema tal cual se manifiesta y que, como todos sabemos, es inercial y por ello indudablemente mejorable.