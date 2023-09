¿Transfuguismo?

Las sociedades no piensan. Es una afirmación evidente, aunque tal vez lo sea cada vez menos porque lo social viene ganando terreno desde que, en el siglo XIX, el señor Augusto Comte proclamase la Sociología como ciencia más elevada, la que habría de superar a las demás, pues, según él, y en su visión evolutiva de la sociedad, es la que corresponde al estadio "positivo" de la historia de la humanidad.

Únicamente pueden pensar los individuos, las personas. En grupo, se puede acaso poner en común lo pensado para elaborar argumentarios conjuntamente, o se dan razones sobre los asuntos que se quiera. Pero el pensamiento es cosa de soledad, y esta cuestión no deja lugar a dudas. La filósofa francesa Simone Weil insistió en ello durante toda su vida y lo dejó bien patente en sus escritos. Muy especialmente en sus ‘Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social’, que escribió cuando sólo tenía veinticuatro años, en un momento vital singular en el que se preparaba para emprender un proyecto personal importante para ella: trabajar como obrera, pues quería conocer de primera mano lo que es el trabajo en una cadena de montaje. Se metió en semejante aventura porque la habitaba una auténtica sed de verdad. Y no necesitaba conocer los ‘Pensamientos’ de Pascal ni las reflexiones de ningún filósofo para saber lo que la inteligencia y el sentido común nos dan a entender a todos: que solo en soledad se ejercita el pensamiento.

Estamos en un momento difícil, en el que se van a tomar decisiones políticas sustanciales y muy drásticas para el futuro de España

Esta mujer de entendimiento preclaro sabía del ‘milagro’ que es la inteligencia, como lo sabe cualquier persona capaz de reconocer la maravilla que es el hombre y el prodigio del pensamiento en él. Por eso afirmaba: "Lo único que puede dar lugar a legitimidad pura, idea absolutamente desprovista de fuerza, algo soberano, es el pensamiento: así ha sido siempre, así será siempre". Pero no puede haber pensamiento sin conciencia. Se habla de conciencia al menos en dos sentidos: como percatación o reconocimiento de algo: algo exterior (un objeto o una sensación que viene de fuera) o algo interior (un cambio experimentado en el propio yo, por ejemplo); pero también como conocimiento del bien y del mal, y este es el sentido de lo que denominamos conciencia moral, esa instancia personal en la que arraiga el sentido moral. Kant consideraba la conciencia (y la ley moral ‘escrita’ en ella) como una de las dos cosas más bellas del mundo; la otra es el panorama de un cielo estrellado en una noche despejada y sin luna.

Aunque se hable de conciencia colectiva, la conciencia moral sólo puede ser individual, como personal es el pensamiento. Y que prevalezca el grupo sobre algo tan particular en cada ser humano como es la conciencia no deja de ser un signo de bajeza: del mismo modo que los colectivos no piensan, sólo los individuos pueden obrar en conciencia. "¿Por dónde se ha infiltrado la inconsciencia en el pensamiento y en la acción metódicos?", se preguntaba también Weil. No sabríamos decir por dónde, pero que se ha infiltrado es algo constatable.

Ante esto, ¿se debe obediencia a la conciencia o al grupo político bajo cuyas siglas se es diputado?

Estas reflexiones pueden dar luz al debate tan necesario sobre el voto en conciencia de los diputados que nos representan a todos los españoles. Estamos en un momento difícil, en el que se van a tomar decisiones políticas sustanciales y muy drásticas para el futuro de España. Ante esto, ¿se debe obediencia a la conciencia o al grupo político bajo cuyas siglas se es diputado? La conciencia es la principal instancia moral; frente al discernimiento entre el bien y el mal que a ella corresponde, el partido (el colectivo) sólo puede quedar en un plano secundario. Si hay que elegir (y más cuando se prevén acciones graves), ¿no habría que optar por ser fiel a la conciencia? Es un tema que requiere ser pensado. Ojalá no sea estéril traerlo a debate en las páginas de un periódico.

"Lo que rebaja la inteligencia degrada al hombre entero", escribía Simone Weil. En nombre de esa inteligencia, tal vez lo más grande que tenemos, vale la pena preguntarse con seriedad y en hondura si realmente se puede llamar tránsfuga a un diputado en quien la conciencia moral prevalece sobre lo social.