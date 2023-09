Ser ex es el oficio más difícil del mundo, especialmente cuando se ha tocado poder. Pocos saben asumirlo y casi ninguno ejercerlo, menos aún dando un paso atrás para dejar pasar al siguiente. Y especialmente si este tiene ideas diferentes o se atreve a enmendar al anterior, incluso habiendo sido -la mayoría- designados por ellos.

Pasa en España, en Aragón y menos en las comunidades de vecinos, en el mundo entero. Esta ha sido la semana de los ex. Felipe, Alfonso, José Ángel, José María… pueden llamarlos como quieran, porque hay más y tienen muchos nombres. Desfilan los (siempre) ‘hombres’ de Estado para recordar que siguen vivos y están dispuestos a hacer que todo funcione evitando que nada se rompa. Arrimar el hombro por la unidad, aun a costa de hacerla pedazos en sus propias organizaciones. Es una mecánica habitual que entronca con la condición humana y la propia supervivencia. Es difícil ser ex porque es complicado saber irse, pero hasta de las fiestas hay que hacerlo mientras uno todavía se lo pasa bien. Los legados sobreviven mejor si otros le dan lustre aportando cosas nuevas. Miradas distintas para superar problemas diferentes, fuerzas renovadas para resolver encrucijadas desgastadas y así, con todo, avanzar. Lo dice hasta la Biblia, no se puede echar el vino joven en los odres viejos porque revientan. Por eso lo mejor es irse mentalizando, el que está en el poder, en que algún día le tocará dejarlo, y el que ya se ha ido en hacerlo de verdad, sin convertirse en aquel jarrón chino que nunca sabemos dónde colocar. Siempre es mejor decorar, que molestar.