Gracias, pero...

Si tu hijo va a empezar segundo de bachillerato, ¡cruza dedos! Es cierto que hace un par de días se ha decidido el mal menor: mantener un curso más el formato actual de la Selectividad.

Así que, por lo menos, huimos de Guatepeor, aunque nos quedamos inevitablemente en Guatemala: según la nueva ley educativa, los docentes deberán aplicar un currículo más competencial… pero puede que el examen se parezca bastante a los modelos ‘antiguos’.

¡Chapucilla a la vista! Los retrasos son lamentables, irresponsables y sonrojantes. No podemos dejar las judías cociendo dos meses porque estemos esperando al técnico del gas, ni debemos dejar puesto el aire en nuestro salón porque en Burundi tengan 45 grados a la sombra. Si no nos limpian la carretera de tachuelas, el tortazo está garantizado (por mucho que la ambulancia no ande lejos).

La buena fe y el trabajo de los profesores y de los coordinadores en el bachillerato y en la propia universidad son innegables. Pena que a los docentes nadie les haya pertrechado con la necesaria varita mágica.

Ya sabemos que las prisas son muy malas consejeras. Lo peor es que todo este galimatías ya se barruntaba: no sé si por las comisiones de expertos o los cargos políticos, pero sí por parte de toda la comunidad educativa afectada por el habitual síndrome del ‘madre mía, madre mía’. Una cosa es no acelerarse y otra bien distinta estar comprando un billete cuando el tren ya ha partido…

Como diría el loco: en cosas de educación, ¡disputas sin ton ni son!