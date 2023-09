Tiempo de decidir

No sé qué hacer. La duda es el comienzo de un camino que conviene recorrer sin prisa. En ese camino vivo desde hace algunos días. Quiero tomar una decisión libremente, sin reparar en formulismos ni en disposiciones de otros que dan por hecho lo que voy a hacer yo. Mi decisión tendrá consecuencias y habré de estar preparada para hacerme responsable de ellas.

Tomar decisiones es algo natural y acostumbrado; las tomamos todos a todas horas con más o menos atención, casi siempre con menos: un libro, un viaje, unos zapatos, una hora, una mirada, una palabra… Sin embargo, hay algunas que, por sus efectos, requieren de mayor reflexión, de un análisis cuidadoso sobre cuáles son las mejores y las peores posibilidades.

En esta encrucijada en la que me encuentro, mis emociones me empujan hacia un lado y mi razón hacia el contrario. ¡Claro que a mí me gusta más el camino que me dictan las primeras! Pero eso, en este caso, sería dejarme llevar por recompensas inmediatas: verme a salvo. Mi razón me obliga a mirar más lejos, a sopesar, a considerar los resultados.

Decisión a decisión, vamos construyendo una trayectoria en la que aspiramos a dar con la felicidad, una estrategia para crecer, para ganar. Juego a menudo al ajedrez. Cada jugada es una decisión que obliga a centrarse en un movimiento pero sin perder de vista el resto del tablero, el resto de la partida, las consecuencias. Algunas jugadas forman parte de un plan y otras responden a situaciones inesperadas, desconcertantes a veces. Igual que en la vida.

Decidir con una dosis de corazón, otra de intelecto, otra de conciencia y, sobre todo, con confianza en uno mismo, es ganar, independiente de los aciertos y de los desaciertos. Lo importante es jugar libremente, sin miedo, sin dejarnos arrastrar por la estrategia del rival.

¿Y si yo estoy dándole vueltas y mi inconsciente ya ha tomado la decisión? ¿Y si antes de empezar a pensar ya lo había decidido? ¡Venga! Voy a decidirme ahora mismo y, si me equivoco, seguro que algo habré aprendido.