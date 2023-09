Vivir es perder. Pierdes pelo, pierdes dientes, pierdes la inocencia, pierdes la fe, pierdes ilusiones, pierdes trabajos, pierdes casas, pierdes parejas, pierdes amigos, pierdes a tus abuelos, pierdes a tus tíos, pierdes a tus padres, pierdes musculación, pierdes agilidad, pierdes vista, pierdes oído, pierdes capacidad de concentración, pierdes memoria, pierdes reflejos, pierdes seguridad en ti mismo, pierdes fuerza mental, pierdes potencia sexual…

¿Y qué ganas? ¿Experiencia? Déjenme que me ría. Yo creo que lo único que he ganado, a mis cuarenta y siete años, han sido kilos. Me doy pena cuando me miro en el espejo. ¿Cómo ha podido crecerme esa barriga sin que me haya dado cuenta hasta este verano? De momento es solo un principio de barriga, pero si no hago nada por contenerla, por reducirla, pronto se expandirá y dominará todo mi cuerpo, todo mi ser.

Primero luchas contra el acné, luego contra la calvicie y después tienes que luchar contra la barriga. Son tres luchas inútiles, tres batallas perdidas de antemano. La barriga tiene vida propia, es un alien, y hay que llevarla o sobrellevarla con la mayor dignidad posible, al igual que la calva.

Empiezas a sentir el peso de la barriga, su consistencia, y se encienden todas las luces de alarma. Me digo que aún estoy a tiempo de refrenarla, no quiero convertirme en uno de esos escritores pegados a una barriga excelsa.

De niño me miraba mucho la barriga. No la asimilaba, me parecía una cosa incongruente. Además, no me gustaba mi ombligo, que tendía a llenarse de pelusas. Aquellas pelusas me atormentaban. ¿Cómo podían llegar hasta ahí? Para mí era y sigue siendo un misterio.