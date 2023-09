La oportunidad del poderío latino

Hay dos expresiones culturales, la gastronomía y la música, en las que Hispanoamérica está exhibiendo últimamente una efervescencia que la distingue en el mundo. Lo confirma la clasificación gastronómica de referencia, The World’s 50 Best Restaurants, que está encabezada este año por el limeño Central y que incluye a otros once locales de Perú, México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Y, de forma evidente y sostenida, las listas de reproducciones de las principales plataformas: gracias sobre todo al reguetón, el trap y los demás ritmos urbanos, se está escuchando cantar en español como nunca antes.

Es un fenómeno al que la cuna de aquella lengua se mantiene en general ajena, como si no se le quisiera sacar provecho, al menos en la España oficial, acostumbrada a vivir de espaldas a sus antiguas colonias aún cuando las migraciones de los últimos tiempos hagan cada vez más complicada tanta indolencia.

Aquí sí se intentó tender puentes entre ambos lados del Atlántico en las dos primeras décadas del siglo con el programa municipal Zaragoza Latina, impulsado por la empresa de gestión cultural argentino-aragonesa Zona de Obras.

Se trataba de fomentar los intercambios con la creación emergente hispanoamericana a través de distintos ciclos y programaciones, y la ciudad disfrutó durante unos años de muy oportunos conciertos y exhibiciones gastronómicas, pero también de charlas y debates, y de muestras de artes plásticas, de cine, teatro, moda o diseño, sorprendentemente libres y avanzados.

El proyecto quedó aparcado y lo que hay ahora es un formato macro que concentra la actividad en un par de días del que bien pudiera haber sido aquel complementario: el Festival Vive Latino, que hoy comienza su segunda edición en el recinto de la Expo de Zaragoza. Con este se propiciará un mayor retorno económico, pero una actividad sostenida deja también poso. La oportunidad de reivindicarse como capital latina sigue ahí.