Cartas al director de HERALDO: El Papa y la evangelización de América

El Papa y la evangelización de América

En julio, estuve con mi familia en la capital de España. Amén de visitar el templo futbolístico del Real Madrid y otros lugares emblemáticos, acudimos al Palacio Real.

Allí me detuve en explicar a mis vástagos pequeños retazos de la historia de España. Cómo, en 1841, los alabarderos frustraron el intento de rapto de Isabel II por el general Diego de León. O cómo las dos únicas grandes estatuas (antes había bastantes más) que hay en la fachada del Palacio orientada al patio de la Armería representan y honran a Atahualpa, soberano inca del actual Perú, y a Moctezuma, emperador azteca del actual Méjico, y que explicaban en cierto modo el descubrimiento de América desde el prisma evangelizador, procurando dotar de leyes y normas de respeto a los pueblos indígenas y creando una comunidad cultural y lingüística. Ya en agosto, viendo las noticias con mis hijos, nos dice el telediario que el papa Francisco criticó la manera de evangelizar de los españoles en América indicando que la evangelización debe seguir el camino de la inculturación, es decir, por medio de la lengua y la cultura autóctonas, sin imponer modelos preconcebidos. Mis hijos, inmediatamente, clavaron sus miradas en mí: "Papá, pero qué milongas nos cuentas". No entré a explicarles qué es la inculturación, me limité a reafirmarme en mis postulados. Les recordé que todos los excesos son condenables, pero que no podemos perder de vista el tiempo histórico de los acontecimientos; y que el anterior Papa, Benedicto XVI, expresó su admiración por España, un país rico de historia y cultura, por su vitalidad de fe, que fructificó en innumerables hombres y mujeres que llevaron el Evangelio por todos los rincones del orbe; siendo un gran tesoro que vale la pena cuidar con actitud constructiva y algo de lo que nos podemos sentir orgullosos.

Diego-León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

Alarmas

El resultado incierto de las pasadas elecciones generales da de nuevo al espectro político pleno la oportunidad del aspaviento: convertir un sumatorio de gestos decididamente horteras en acto criminal. Es asumible, deseable y alcanzable vedar el paso a la atalaya pública a personajes que, al margen de su capacidad de gestión, no den prioridad a la elegancia en sus modos frente a la tentación, siempre barriobajera, del instinto. Y las instituciones verán cómo lo logran y qué sacrifican en ese empeño irrenunciable. Hay otros gestos que, al parecer, no alarman a los protagonistas supremos de la cosa pública. Ceder, por ejemplo, diputados para que los insolventes en votos afines a los intereses del donante tengan grupo ‘propio’ (¡qué tendrá de propio la apropiación indebida!); vocear con desparpajo insolente que se han ganado las elecciones, cuando se han perdido; considerar normal que ciertos partidos concurrentes y con diputados electos no acudan a la preceptiva visita constitucional al Rey sin que ese gesto despectivo perfectamente calculado lleve emparejada la pérdida automática de su derecho a participar en la construcción legislativa. Es por lo demás sorprendente la unanimidad en el veredicto condenatorio y en la saña lapidatoria de Rubiales de un porcentaje no medible de peldaños institucionales intermedios o de ciudadanos con acceso a micrófono y que no sólo no se inmutan, sino que dan carta de naturaleza al desafuero parlamentario y a la insufrible arrogancia (hortera a carta cabal) de algunos de sus miembros. Resultante indudable del país que hacemos a diario.

Javier Turrión Berges. ZARAGOZA

En el Día del Mieloma Múltiple

El 5 de septiembre se conmemoró en todo el mundo el Día del Mieloma Múltiple, un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas de la médula ósea (la fábrica de la sangre). Las células plasmáticas producen anticuerpos e inmunoglobulinas que son capaces de atacar y destruir gérmenes. Cuando estas crecen fuera de control producen una proteína anormal o proteína M, desplazando al resto de las células sanguíneas y produciendo otros síntomas como: niveles elevados de calcio en sangre, insuficiencia renal, anemia o anomalías óseas. También hace cinco años que un ‘cangrejo’ de agua dulce o de mar llegó a mi vida. Con sus cinco pares de patas me ha permitido: 1.- Andar a contracorriente; 2.- alimentarme interiormente; 3.- retroceder unos pasos para tomar la dirección correcta; 4.- dar vida a mis funciones y esperanza a mis propósitos. Hoy mi enfermedad es mi compañera de vida y juntas hacemos un buen tándem y avanzamos por vías ciclables como avanza la investigación y la dedicación de nuestros personales sanitarios. Hoy comparto mi fuerza con todos los pacientes de mieloma múltiple del mundo y también honro el recuerdo de los que se fueron. Para ti, Ángela.

Eva Trullén Pascual. Asociación DoÑa Médula Aragón

El deporte español tiene un virus

El deporte en España tiene un virus que está tan extendido que afecta a miles de ilusiones. Ahora se está manchando todo aquello que fue tan bonito por parte de un puñado de indeseables que se creían intocables, apoyados por unos irresponsables que distribuyen cientos de millones de euros y que también son responsables del daño causado, porque están tapando todas las irregularidades para que el tal Rubiales y su saga sigan en el puesto. Nos damos cuenta de la magnitud que el deporte tiene, no solo en este país, sino a nivel mundial. Y la cúpula del fútbol en España, si no corta radicalmente cualquier anomalía tanto económica como social, acabará con la ilusión de millones y millones de ciudadanos, que se verá afectada, y el fútbol dejará de ser el deporte rey con sus multimillonarios ingresos. Queremos un deporte limpio para nuestros deportistas y que sean dirigidos por personajes que sean líderes no solo en deportes, también tienen que tener la mente limpia y saber estar en todas las situaciones, porque las instituciones públicas así lo exigen. El señor Rubiales no se puede ni imaginar el daño que está haciendo al deporte español aferrándose a la silla, ¿o es que no se ha llevado bastante dinero del deporte para lo que le queda de vida?, ¿o es que quiere una indemnización? También quedará en los libros del deporte como prepotente y machista, así lo califican la mayoría de los aficionados e instituciones deportivas. Que dimita y pida disculpas a las personas afectadas y a todas las personas que siguen con ilusión el deporte, aunque este gesto no le servirá para ser mejor persona. La directiva que le apoya es igualmente responsable y culpable del daño que se ha hecho al deporte y a este país. Hay mucha porquería y hay que limpiarla.

José Sierra Calvo. ZARAGOZA

