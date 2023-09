Respeto e igualdad

A raíz del caso Rubiales, llevamos unos cuantos días en los que abundan las referencias a los valores del deporte. La perseverancia, la disciplina, el espíritu de superación, el compañerismo, el compromiso, el respeto a todos, la igualdad, la honestidad… y algunos más, son valores deportivos y, en suma, sociales que sirven para convivir en armonía y en aras a la igualdad y la dignidad de todos.

Estos valores deportivos y los supuestos del fútbol aludidos por Rubiales, suelen ser defendidos incluso en aquellas situaciones en las que solo cabe irse uno a casa para que otros desempeñen mejor puestos de tanta relevancia. Pero como el irse a casa cuando se gana tanto dinero cuesta mucho, se ha puesto en evidencia que el fútbol español y, en general, el deporte necesita hoy herramientas administrativas válidas para poder castigar las conductas machistas que la sociedad ya no acepta.

Afortunadamente, junto a personas impresentables, en el mundo del fútbol hay otras admirables, con gestos de deportividad, humildad y empatía como el que tuvo hace pocos días la entrenadora de la selección inglesa, que perdió la final contra España, Sarina Wiegman, quien acaba de recibir de la UEFA el trofeo a la mejor entrenadora del año. Sarina Wiegman tuvo el gran detalle de dedicar su premio a las jugadoras de España por su gran fútbol en el Mundial que, dijo, disfrutamos todos. Señaló que "En estos momentos deberían estar celebrando el título, no es así y merecen ser escuchadas". Dirigiéndose al público añadió: "Quiero darles de nuevo un gran aplauso y espero que se unan a mí".

En la misma gala de entrega de premios, la española Aitana Bonmatí recibió el trofeo de mejor jugadora del año. Aitana agradeció mucho las palabras de Sarina y dijo: "Es un gran detalle por su parte porque no son unos momentos muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello, ya que han sucedido cosas que no me gustaría dejar pasar. Creo que como sociedad no debemos permitir que en una relación laboral se haga abuso de poder, así como faltas de respeto; desde Jenni a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Esperamos que esta sociedad mejore y trabajamos por ello".