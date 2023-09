El abajo firmante

Hace ya tiempo que no suelo firmar manifiestos colectivos, peticiones por internet ni cosas por el estilo. O que lo hago mucho más esporádicamente, vamos, sin la facilidad, la espontaneidad o la inconsciencia con que tal vez lo hacía en otros momentos. No es que yo me haya vuelto más importante, no. Qué va. Todo lo contrario. Es la realidad la que va ganando en consistencia.

Uno va comprendiendo que en la vida no sirve de nada poner el nombre, o la palabra, si no se pone también el cuerpo. Y es tal la avalancha de causas que se nos plantean, muchas de ellas loables, que se hace imprescindible especializarse, si así puede decirse, y elegir. También en esto la inflación puede contribuir a la devaluación de las propuestas. Por no hablar de la perversa utilización que en muchos casos se hace de esas causas para comerciar con nuestra atención o nuestros datos personales.

Por otro lado, llega un momento en el que uno también se da cuenta de que a veces el objetivo de una firma, más que apoyar y adherirse a una causa, es recabar el apoyo y la adhesión de la causa para con uno mismo. Porque lo importante en ocasiones no es lo que se dice, sino con quién (o contra quién) se dice: estar ahí, formar parte, ser de algo y con alguien, con los abajo firmantes. Y hacerlo públicamente, para que los demás te vean y observen que tomas partido. Ahí reside, en el fondo, la dinámica tribal de la moralidad. Una dinámica que, como escribe el psiquiatra Pablo Malo en ‘Los peligros de la moralidad’, tiene dos caras: "Una cara brillante que mira al endogrupo (Nosotros) y promueve la colaboración, la compasión, el altruismo y otras facetas positivas"; y una cara oscura, "la que mira a los grupos rivales exteriores (Ellos) y se caracteriza por el tribalismo, el castigo, el odio y el desprecio a los miembros de esos grupos con los que competimos". En realidad, ocurre lo mismo con el ‘hashtag’, el me gusta, el ‘repost’ y las demás formas de interactuar en las redes sociales. No son sino etiquetas virtuales que nos ponemos en las solapas, como en otro tiempo te ponías una chapa, una pegatina o un lacito, para señalarnos como alguien virtuoso denunciando el vicio ajeno (fundamentalmente, el de quienes no llevan esas marcas). Unas etiquetas con las que a menudo lo que hacemos es tratar de esconder o disimular nuestra hipocresía: los que polarizan lo hacen denunciando la polarización; los fabricantes de bulos se quejan de las ‘fake news’; y como se ha visto a propósito del caso Rubiales, algunos de los que al parecer abusaban en privado enarbolaban en público la bandera del #metoo.

La Fundación Hay Derecho impulsa un manifiesto, avalado por personas de diversa orientación ideológica, que denuncia el deterioro de nuestras instituciones, fruto de su politización, y propone una serie de medidas en favor del Estado de Derecho

Pero, además, la generalización de tantas declaraciones, denuncias y peticiones tiende a extender una cultura de la queja que nos desresponsabiliza (porque la culpa siempre es de otros) y disuelve la raíz de los problemas en un mar de adversidades. Dice uno de los aforismos del periodista y dramaturgo Roberto Herrero que "la mala conciencia es un picor que se cura hablando de lo mal que está el mundo". Es verdad, aunque lo contrario quizás también puede ser cierto: la falsa conciencia es un cosquilleo placentero que se alimenta diciendo lo bien que marcha todo. Mi amiga P. insiste a menudo, y vehementemente, en la necesidad de combatir el derrotismo. O de resistirse a él. Y tiene razón. Pero como sabe bien P. al derrotismo no se lo combate con el triunfalismo (el catastrofismo y la complacencia son ambas formas de la ignorancia) sino con el realismo. Lo que equivale a caminar permanentemente sobre el alambre, buscando un equilibrio que no es equidistancia, sino inquietud por la verdad. Y sabiendo que además siempre, en algún momento, nos vamos a caer a uno u otro lado (tal vez el problema está en caer siempre del mismo).