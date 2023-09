Cartas al director de HERALDO: El complicado futuro del PNV

El complicado futuro del PNV

Después de las elecciones generales del pasado día veintitrés de julio, los resultados han dejado un panorama parlamentario endiablado de cara a la constitución de un gobierno, ya sea encabezado por el Partido Popular o por el Partido Socialista.

Han quedado como actores necesarios para formar un posible gobierno, entre otros, el PNV (Partido Nacionalista Vasco) y Junts per Catalunya (partido independentista catalán liderado por Carles Puigdemont). Ambos partidos son claramente de derechas, basta con decir que el PNV comienza sus congresos con una misa, lo que deja claro que muy progresista no es. Pues bien, para el PSOE estos partidos se han convertido en de izquierdas de la noche a la mañana, todo por sus necesidades. Vuelvo al PNV. En 2018, después de aprobar los Presupuestos con el Gobierno de Rajoy, seguidamente apoyó la moción de censura que ganó Pedro Sánchez gracias a ese apoyo. Durante toda la legislatura ha apoyado al Gobierno en la mayoría de las propuestas, algunas de extrema izquierda, aunque estaban en contra de su ideología. En las pasadas municipales el PSOE y el gran rival del PNV, Bildu, tuvieron mejores resultados, esto ha sido un toque de atención ante las próximas elecciones vascas para el año que viene. En el PNV corren el riesgo de bajar aún más y no es de extrañar, porque su base electoral siempre ha sido conservadora y ve que apoya planteamientos de izquierda y extrema izquierda y lo encuentra poco coherente. Si se repiten estos resultados puede ocurrir que Bildu apoye al PSOE y el PNV pase a la oposición en el País Vasco, cosa que solo ocurrió una vez, cuando el PP apoyó a Patxi López (PSOE) como lendakari. En fin, el futuro del PNV es más que complicado por su incoherencia. Los resultados, el año que viene.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

Responsabilidad individual

El 23-J el PSOE fue votado por 7.646.661 electores que propiciaron 121 escaños en el Congreso. Cabe preguntarse si todos los votantes socialistas lo hicieron para que su voto fuera utilizado para conformar un Gobierno sometido a los intereses de partidos que cuestionan la unidad territorial de España y para que se manipulase la Constitución para atender exigencias como la amnistía o el referéndum, o si su voto lo fue para un PSOE constitucional diferente al que está conformando Pedro Sánchez. Con los votos recibidos por los electores de sus respectivas comunidades autónomas cada uno de los diputados socialistas, a nivel individual, tendrá que interpretar si la confianza que en ellos se ha depositado es para dar (o no) su conformidad a una investidura de Sánchez que originará discriminación y perjuicio para una gran mayoría de los españoles. Deberán meditar y reflexionar si por encima de la lealtad partidista y personal a Sánchez está España.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

Michael Jackson en el Clínico

El día 29 de agosto de este año Michael Jackson hubiese cumplido 65 años de edad. Este artista, apodado como el Rey del Pop ha sido y es un ídolo para muchos jóvenes y ya no tan jóvenes. Revolucionó la música moderna y, aunque padeció problemas varios, llegó a ser un icono de la música en todo el mundo durante cuatro décadas. Con detractores y seguidores, destacó como cantante, compositor, productor e incluso como bailarín. Por algo será que en el libro Guinness de los récords se le reconoce como el artista musical de más éxito de todos los tiempos. Hace 27 años estuvo en Zaragoza para dar un concierto en La Romareda, al cual asistieron, entre otros personajes famosos, la infanta Cristina, Joaquín Cortés, Penélope Cruz y Carmina Ordóñez. El cantante estuvo en el Hospital Clínico Universitario en una visita de cortesía y durante su recorrido por la planta quinta, de Pediatría, llamó a la puerta de una habitación en donde yo estaba. Al abrirla me sorprendió ver al mismo Michael Jackson, frente a frente; intercambiamos algunas palabras, saludó a varios niños ingresados y tuvo la delicadeza de darme su firma autógrafa, que aún conservo. Esto ocurrió la mañana del día 25 de septiembre de 1996. No soy admirador de este artista, pero hay que admitir que, frente a los contratiempos que ha vivido, también en su biografía hay pasajes para no olvidar. Murió en 2009 a los 50 años de edad.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

Forjada en la tierra de Soria

Mi madre era fuerte, como forjada por la tierra dura de Soria en la que nació y vivió y que ella tanto amaba. Mi madre tenía los ojos de color azul, el color del cielo. Mi madre tenía siempre una sonrisa en la cara, esa que me regalaba cada día. Mi madre era divertida y expresiva. Mi madre será siempre la mujer más importante de mi vida. Todo lo que tengo que decirte es gracias y que te amo, mamá.

Isabel Delgado Vargas. ZARAGOZA

¿Igualdad?

Ahora que se crean tantas instituciones en pro de la igualdad: Ministerio de Igualdad, Instituto Aragonés de la Mujer o Casa de la Mujer, instituciones no duplicadas, sino triplicadas, vemos que sólo interesa una igualdad, la de sexos o, como lo llaman, de género. Un interés, en muchos casos político más que necesario, que arrastra a la masa para beneficio de unos pocos. Lo que promulgaba Marx sobre la lucha de clases o el enfrentamiento entre ricos y pobres ya no se nos vende, porque los que nos arrastran a la ideología de género ya son ricos, ¿qué nos van a contar ahora a los pobres, que nos debemos enfrentar a ellos? O es mejor que sigamos enfrentados entre nosotros para que nos sigan manejando. Hace poco un amigo sordo de nacimiento y con verdadera dificultad para la inclusión e igualdad de oportunidades (laborales en este caso), solicitó acceso a un curso de la Casa de la Mujer de Zaragoza, donde se ofertaba un Curso de Carretillero que le daría la posibilidad de trabajar. Se lo negaron porque además de haber nacido sordo nació hombre (a pesar de que hay cursos de esta institución que se ofertan también a hombres). Como zaragozana, mujer y currela mantenedora de esta institución, me da vergüenza ajena esta visión segregadora y ‘discafóbica’ (ya que tan de moda está poner nombre a todo). Porque son conscientes de que el centro de atención a la discapacidad o la asociación aragonesa de sordos no tienen ni la mitad de presupuesto ni ayuda institucional de la que goza la Casa de la Mujer ni ofertan este tipo de cursos con las plazas necesarias para cubrir la demanda. ‘Igual’ hay que hacérselo mirar y cuidar más a personas que han nacido en un cuerpo con alguna característica que no han elegido.

María Morales. ZARAGOZA

