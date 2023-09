‘Zaragozas’ y ‘Zaragozos’

Linneo, en carta al discípulo que partía con la expedición de ‘Límites del Orinoco’, exclamaba: "¡Quién pudiera estar con v. m. un solo día en el más maravilloso de los paraísos!". La toponimia americana, colorista y realista en grado sumo, se entreteje de referencias a dificultades de comunicación, ‘Salsipuedes’, ‘Malpaso de Cara de Perro’; a la impronta amerindia, en el guaraní ‘Cuñataí’ (mujer joven), y en el africano de ‘Mandinga’ o de ‘Malambo’; a la violencia con ‘Pierdevidas’ o ‘Isla de Sacrificios’; a la religión en ‘Puerto de Misas’, etc.

Con innumerables recuerdos onomásticos de los conquistadores y colonizadores que, gozosamente reconocería Neruda, "nos dejaron las palabras".

Desde el principio hubo aragoneses, alguno converso también, atraídos por el ‘Encantamiento americano’ o fascinación de las ‘Indias de la Gloria’, entre ellos los fundadores de un ‘Magallón’ en tierras panameñas de Parita, lo asegura un mapa de 1729, zona sujeta entonces al peligro de corsarios, esclavos cimarrones e indios insumisos; bella ciudad hoy, con notable presencia de un apellido corriente en la villa zaragozana de este nombre, de mayor difusión en la República del Canal que en la misma España. Mucho preocupó el problema demográfico al gran Félix de Azara, encargado por la Corona de la supervisión de los límites hispano-portugueses en la Banda Oriental del Uruguay, cuyos previsores consejos por desgracia fueron desatendidos en Madrid. Advirtió que "los españoles viven dispersos por las inmensas campañas", con grave riesgo para la integridad de los dominios hispanos, y fundó ‘Batobí’, lugar que él mismo llamó "de Azara", viendo su nombre ligado incluso a la demarcación hidronímica (‘Igatimí de Azara’). Su rigor de naturalista sería reconocido por Darwin en el ‘Diario’ de su viaje en el ‘Beagle’, "fundándome en la gran autoridad de Azara…", comprobando aún la mínima demografía de tan vasto territorio, penosa circunstancia de la que se había quejado el aragonés.

La consideración del español americano evidencia numerosas

e insospechadas conexiones ultramarinas

de nuestro vocabulario aragonés



Imprescindible es la mención a los capuchinos de Aragón, muy apreciados en la Capitanía General de Caracas, uno de ellos sería maestro de Simón Bolívar, a cuyo cargo estuvo Cumaná, con apellidos como Caspe, Magallón, Maluenda, Ricla, Tauste, etc. A ellos se deben no pocos establecimientos para el asentamiento de nativos. Uno fue ‘Pueblo de San Fernando’ a orillas del caudaloso Apure, obra de fray Fernando de Zaragoza, modernamente capital del Estado de Apure. Su duradera estancia indiana seguramente fue la razón de ser del carnavalesco ‘Día de los zaragozas’ o ‘Locos de Sanare’, del 28 de diciembre, multitudinaria celebración de ‘zaragozas’ vistosamente enmascarados al son de su danza y canción criolla. En la vecina Colombia, también misionada por nuestros capuchinos, ‘zaragoza’ es el ‘farolito’ (planta trepadora), y variedad de frijol, asimismo en el masculino ‘zaragozo’. Las ‘zaragozas’, que en el Instituto de Cooperación Iberoamericana una alumna colombiana así me definió: "judías rojas grandes, preparadas con caldo, acompañadas de carne guisada y arroz, en Barranquilla y Región Caribe".

En una de mis visitas a Chile mis fraternos Alfredo Matus Olivier, intelectual de mucho mérito, y Raúl Ramírez, de singular estirpe criolla, descendiente del hermano de Santa Teresa de Jesús emigrado a esta región austral, me obsequiaron con ‘La tonada’, de la extraordinaria folclorista Loyola Palacios, que encerraba una joya léxica muy nuestra, y de uso actual: "Pelaos priscos le tengo / y ‘zaragozos’ pelúos, / de esos que se pelan solos / y hasta el codo corre el jugo".

En el diccionario académico estas palabras no existen, pero la Real Academia Española a veces es lenta en sus decisiones. El ‘zaragozo’ que me enseñaron los versos de Margot Loyola recuerda la renombrada huerta zaragozana, igual que la famosa ciruela ‘zaragocí’, sobre la que ilustra un documentado artículo de Manuel Alvar (1978). Lo cierto es, finalmente, que la consideración del español americano evidencia otras insospechadas conexiones ultramarinas de nuestro vocabulario aragonés.