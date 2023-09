Supongo que en alguna ocasión se habrá visto rellenado un test CAPTCHA, demostrando que no es un robot. Pues bien, sepa que un reciente estudio ha demostrado que la IA (es decir, un robot) ya los completa en menos de la mitad de tiempo que el más rápido de nosotros y alcanzado un 100% en todos los casos, mejorando nuestro 85%. Se ve que humillarnos al ajedrez ya les parece a los nuevos algoritmos poca cosa.

Parece que estamos creando una especie de criatura hecha de retales: imágenes, documentos, ensayos, artículos, enciclopedias, bases de datos, tablas, experiencias, estadísticas, tendencias, lógicas…, al que también se dota de más ojos que a Argos Panoptes, de periféricos para la ingesta regular de datos, de largas extremidades de fibra para desplazarse y un cerebro algorítmico capaz de emular y pedir más humanidad y compañía a su Dr. Frankenstein.

Pero, al tiempo, esa red de redes cubriendo un núcleo cibernético recuerda a Solaris y ese mar capaz de leer la psique de quien se adentra a explorar su naturaleza, devolviendo al intruso la presencia de un visitante quien, en nuestro caso, podría representar la expresión de nuestras búsquedas y anhelos, de nuestras amistades y ‘me gusta’, recreando un avatar de rasgos familiares. Sí, podría haber confiado esta columna a ChatGPT, pero yo no soy un robot, yo pienso escribirles de forma imperfecta, lenta y simbólica, hablarles de mí, de días como aquel en que celebramos el décimo cumpleaños de Cloe. Además de llenar la casa con sus amigos, invitamos también a un amiguito de Alex (que aún tenía cinco añitos) para que no estuviera solo. Como estaban tranquilos merendando, y aprovechando el aguacero que arreció repentinamente, salí al balcón a ver caer la lluvia. Los mayores siguieron a lo suyo, pero el párvulo irrumpió por sorpresa y me dijo: "Así que te gusta ver la lluvia, ¿eh?", y continuó, "Pierdes el tiempo". "¿Por qué?", le pregunté. "Porque podrías ver lo mismo abriendo el grifo".

Solté una gran carcajada y luego me quedé contemplando el chaparrón y pensando si tanto pragmatismo era de admirar o si era natural tanta crudeza a tan corta edad… En cualquier caso, pensé, él tampoco es un robot y eso me reconforta.