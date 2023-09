Cartas al director de HERALDO: Atrapado en las redes de la burocracia

Atrapado en las redes de la burocracia

Hace casi doscientos años, ‘monsieur’ Sans Délai (sin retraso) vino a España con la intención de obtener en quince días noticias de sus abuelos. Fígaro, es decir, Mariano José de Larra para la literatura española, se burlaba de la previsión de conseguirlo de manera tan inmediata, y pronto su amigo francés comprobó que aquella burla tenía su fundamento.

Recuerdo esta literaria anécdota ante el asunto que desde el 11 de junio me viene sucediendo. En esa fecha falleció mi madre, y el doctor que confirmó su muerte anotó equivocadamente una casilla que anunciaba que mi madre era varón. Con ese error, que nadie vimos, se redactó una partida de defunción incorrecta, por lo que no es válida para realizar los trámites que siguen a la muerte de un familiar. Para solucionar el error no bastaba con llevar al Registro civil el carné de identidad de mi madre, era necesario solicitar la partida de su nacimiento, que con sus 95 años vaya usted a saber cómo y dónde se guardaría dicho documento, por lo que pasaron semanas hasta que se obtuvo. Una vez conseguido dicho informe, imaginaba que el trámite sería sencillo, pero a fecha de finales de agosto, aunque al parecer todo estaba conforme, aún no podía corregirse el error, porque quien debía dar el visto bueno estaba de vacaciones y hay otros muchos expedientes erróneos con fecha anterior.

Muy posiblemente la partida de defunción correcta estará con suerte a mediados de octubre. Previsiblemente, cuatro meses para solucionar un error que yo creo que con enseñar el carné de identidad de mi madre debería quedar resuelto. Espero que no me pase como a Sans Délai, quien después de medio año largo volvió a su patria sin haber oído otra cosa que "vuelva usted mañana".

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Un planeta para vivir

Nos legaron un planeta para vivir pero lo estamos haciendo un páramo seco e improductivo. Puede que la inteligencia artificial nos salve de nosotros mismos. La balanza está mal equilibrada. Hay cinco millones de ricos y ochocientos millones de personas que pasan hambre; hay países desarrollados que disponen de alta tecnología y otros países, como los de África, se mueren mientras estamos esquilmando sus recursos naturales. Hay países contaminados por la polución, que causa enfermedades y otros que sufren falta de agua, desnutrición, sequía, malarias, dengues, etcétera. Hay países que subvencionan para exprimir a los subvencionados y otros abandonados a su suerte bajo gobiernos corruptos que tienen sus dineros en la City de Londres. Hay países adormilados con drogas de todas clases. ¿A dónde estamos llevando el planeta? Ni siquiera los ovnis que supuestamente nos visitan se quieren quedar; deben de decir: estos van camino de su perdición y no hay planeta de recambio, nos vamos. Hay que apoyar a los agricultores, a los ganaderos, a los apicultores, las neveras no se llenan sin ellos. España es ante todo agrícola y ganadera, pero con políticas agrícolas rentables, no subvencionadas.

Helena Zapata. UTEBO (ZARAGOZA)

Ha llegado septiembre

Mi más cordial bienvenida al mes que "seca las fuentes o se lleva los puentes". Septiembre era el séptimo mes del calendario romano hasta que se añadieron enero y febrero. Este hermoso mes se lleva los fuertes calores de un agosto bochornoso como pocos. Las temperaturas se suavizan, amanece más tarde y anochece antes. Esperemos que la lluvia caiga con generosidad y riegue las tierras de Aragón para que, como decía el añorado Labordeta, en los campos desiertos vuelvan "a granar unas espigas altas dispuestas para el pan". Tengo ganas de ver paraguas abiertos, recibiendo el regalo del agua del cielo. Como decía una canción: tiene que llover, tiene que llover a cántaros. Con septiembre vuelve la rutina laboral y educativa a fábricas, comercios, colegios y universidades. El descanso veraniego renueva las energías. Dicen que el trabajo es salud, siempre que sea aceptado como algo natural y necesario. Bienvenido sea el suave, colorido y variopinto otoño, que ya falta menos para el próximo verano y, mientras tanto, la vida sigue cada día. Amanece, que no es poco.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

Viendo telenovelas

Conocí a doña Paca en la plaza de Aragón al coincidir un verano en uno de los bancos, donde nos sentamos mi pareja y yo. Unos ochenta años, repolluda y colorada, protegida su cabeza con un sombrero de paja. Sobre sus piernas llevaba una bolsa de tela con trapos sucios y flores de plástico antiguas. Venía del cementerio, de limpiar las lápidas de sus padres y de su esposo. Le pregunté si estaba sola. Me dijo que le gustaba la soledad y que no se aburría nunca. Tenía todo el día programado. Se levantaba temprano para ver una novela turca en televisión. Aprovechaba al terminar para desayunar y asearse. Media hora después veía otra novela antigua en otro canal que volvían a emitir y en su momento le gustó mucho. Después fregaba la casa antes de ver otra novela turca. Luego comía en la cocina y salía al balcón a tomar aire. Unos minutos después sintonizaba otra cadena y veía otra novela. Me comentó lo guapas que eran las mujeres turcas. Por la tarde se daba una vuelta, pendiente del reloj, para volver a casa y conectar otra novela, esta española. Por la noche, después de cenar, veía una serie romántica. Una vida programada en torno a las telenovelas, de las que era gran aficionada. Cortó nuestra conversación al consultar el reloj y se fue agitada para ver otra novela.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

Sofística y política

Sofisma: razón o argumento falso con apariencia de verdad. Escuela sofística según Hirschberger: "Para los griegos ‘areté’ significa virtud, pero para los sofistas es habilidad". "Lo esencial para los sofistas era la retórica, el arte de hablar, de escribir y de presentarse. Exactamente lo que necesita un líder político. Ahora bien, para esto tenían principios peligrosos: había que aprender a ser algo, a ser el primero, adquirir influencia y conservarla, imponerse, dominar la vida y gozar de ella". Hirschberger cita el reproche de Platón a los sofistas: "A vosotros no os importa la cosa misma, la verdad, o la razón y el derecho; lo que os importa es el poder, y en el fondo no tenéis idea de la verdad y de los valores del hombre, y por eso no sois conductores, sino seductores". "Los sofistas se esforzaban en mostrar lo relativo de las normas jurídicas, de la moral o de la religión". "Se podrá disfrazar este egoísmo, se podrá llamar a la mentira propaganda y al robo interés común, pero en realidad sólo se tratará de influencia". Creo que sobran los comentarios.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

